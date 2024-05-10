'Переобулись на лету'. Певица alyona alyona с иронией обратилась к хейтерам, а Jerry Heil рассказала о реакции иностранцев на Teresa & Maria

Украинская реперша alyona alyona с иронией обратилась к украинцам, которые хейтили ее дуэт из Jerry Heil во время и даже после Нацотбора на Евровидение-2024. Артистка поблагодарила тех, кто "переобулся за лету".

По словам звезды, певиц веселит, как стремительно растет количество их поклонников в канун финала Евровидения-2024. Об этом стало известно в "Передшоу" с Тимуром Мирошниченко, Славой Деминым и Светланой Тарабаровой.

Перед вторым полуфиналом представительницы Украины вышли в эфир из Мальме, Швеция, чтобы поделиться своими впечатлениями и поблагодарить за поддержку. Jerry Heil сказала, что чувствует, как вся Украина стоит за их плечами, а alyona alyona нашла позитив в хейте.

"Больше всего, наверное, хочется сказать спасибо всем перезувшимся где-то на лету. Мы сегодня над этим очень сильно смеемся, но на самом деле я искренне считаю, что когда в нашем полку прибывает – это лучше, чем от нас отбывает. Поэтому я благодарю всех и за добро, и за плохие комментарии, за всевозможные. Зато вы есть. Вы где-то там делаете нам актив, люди нас видят, и видят, например, что наше видео на официальном канале Евровидения третье, но лайков и комментариев у нас больше всего", – сказала реперша.

Артисток вдохновляет не только поддержка украинцев, но и восторженные отзывы иностранных слушателей. После первого полуфинала, где украинки завоевали место в топ-10 с песней "Teresa & Maria", Jerry Heil сказала: "Вчера я очень много читала Twitter (Х до ребрендинга – ред.) – иностранцы пишут, что это как молитва – молитва за мир! Мне очень понравился такой комментарий: "Это как молитва. Господь пришел и начал петь на украинском".

С мнением коллеги согласилась и alyona alyona, которая после падения на репетиции столкнулась с волной как хейта, так и поддержки.

"Вы знаете, поддержка самих украинцев чувствуется, независимо от того, кто бы там что ни писал и не говорил: хейт, хейт. Но ведь можно среди всего плохого видеть хорошее. Что я, что Яна – мы умеем это делать. Иначе мы бы просто утонули в чужом несчастье, но мы видим это счастье и самое важное, что нас поддерживают наши команды и поддерживают наши родители", – сказала реперша.

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