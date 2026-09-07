Экономика Украины стремительно обваливается. В то же время правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом мы закрываем глаза на объективную реальность.

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1. Начну не с Украины. Недавно правительство Канады в ответ на введение американских пошлин приняло ряд решений, снижающих нагрузку на компании, пострадавшие от давления Дональда Трампа. И прежде всего это касается железнодорожных и портовых тарифов. К сожалению, Украина пока находится на стадии проведения совещаний. Уже месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений.

2. Кто бы что ни говорил, альтернативы морским портам у нас нет. Без них наш экспорт – как зерна, металлургической продукции, так и всей остальной нашей продукции – не просто затрудняется, он падает на 30-50% в зависимости от вида продукции. И все это происходит на фоне чрезмерно высоких тарифов "Укрзализныци".

3. Вообще тарифная нагрузка – это то, что необходимо снижать. Я много раз писал и говорил: у нас есть два пути: либо сохранить рабочие места в ущерб бюджету, либо же максимально выжать из бизнеса все сейчас, ради того, чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет.

4. Насколько я понимаю нынешнюю ситуацию, у нас колоссальные проблемы с бизнесом, который уничтожается ударами дронов и ракет с одной стороны, а с другой – у нас есть правительство, которое боится принимать решения, противоречащие предыдущим договоренностям с МВФ и ЕС. Или, точнее, правительство готово увидеть проблемы в ритейле, но вообще не видит проблем в производстве. При этом правительству следовало бы уже сейчас думать о программах поддержки производителей, включающих льготное кредитование и программы восстановления производств.

5. Нам нужно уже сейчас менять переговорную позицию, ведь закрытие портов и изменение военной стратегии РФ резко меняют ту реальность, в которой мы сейчас живем. К сожалению, у нас нет возможности не менять ситуацию в переговорах с ЕС и МВФ, которые являются нашими главными кредиторами. И наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года.