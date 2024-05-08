Небинарный участник Евровидения 2024 года от Ирландии устроил на сцене сеанс экзорцизма и 'зажег' зал. Видео

Небинарный представитель Ирландии на Евровидении 2024 года эксцентричные Bambie Thug зажгли Арену в шведском городе Мальме, выступив под 4 номером в первом полуфинале конкурса. Они поразили еврофанов необычным номером и эффектной песней Doomsday Blue.

Сначала представитель вышел на сцену в черном гранж-платье с перьями, а на голове ведьмы Bambie можно было увидеть темные рога. Впоследствии они сбросили костюм, оказавшись в экстравагантном наряде.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику и видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2024

На сцене во время выступления проходила настоящая "чертовщина": Bambie Thug зажигали свечи вокруг пентаграммы, танцуя с загадочным мифическим созданием – фавном.

Конкурсный трек Doomsday Blue представляет собой ансамбль из разных жанров. По данным Eurovision.TV, Bambie Thug разрушают гендерные и социально-политические стереотипы, создавая определяющий для эпохи звук, граничащий с элементами поп-музыки, рока, электроники. Песня представителя Ирландии рассказывает о том ощущении, когда ваш потенциал не замечают, а также это ода квир-сообществу.

На протяжении всего выступления Bambie зал Мальме Арены разрывали крики еврофанов, которые были поражены происходящим на сцене. По окончании песни зрители подарили участнику щедрые овации. По прогнозам букмекеров, Ирландия имеет все шансы занять высокое место в гранд-финале Евровидения. Популярные конторы оценили шансы ирландской "ведьмы" в 5%, предполагая, что они займут шестое место среди финалистов.

Еврофаны активно делятся своими впечатлениями в соцсети Х (Twitter):

"Не могу поверить, что только что стал свидетелем лучших 30 секунд в истории Евровидения, и это от Ирландии?"

"Ирландия, ты меня испугала".

"Это буквально демонично".

"Это было невероятно! Ирландия идет к победе".

"Мне безразлично, если Ирландия не победит, это лучшее выступление на Евровидении за всю историю".

"Это было круто!!! Ирландия показывает, почему они выигрывали 7 раз... Вот как нужно возвращать победу. Одна из лучших постановок, которые я когда-либо видел".

Напомним, OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала песенного конкурса Евровидение 2024. Выступления участников в реальном времени – смотрите здесь.

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