Какой тариф на свет установят с 1 октября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В октябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца 2026 года.

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Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил: для бизнеса же будут действовать рыночные условия.

По его словам, дело в том, что Украина является полноправным членом с правом голоса в европейской сети ENTSO-E и частью единого энергорынка ЕС. А это означает функционирование рыночных механизмов для коммерческого сектора.

"Для населения цена зафиксирована. До следующего года у нас цены на электроэнергию для населения будут оставаться неизменными", – говориться в сообщении.

Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения

В то же время, в ходе подготовки Украины к зиме, которая, по прогнозам, станет еще более сложной, чем предыдущая, украинцы все чаще задумываются о том, чтобы установить в на балконах своих квартир солнечные панели. По словам же специалистов, отдельного разрешения на это обычно не требуется – ведь панели приравниваются к размещению бытового оборудования.

Впрочем, если конструкция выходит за пределы балкона, крепится к фасаду или затрагивает общедомовые конструкции – крышу, общий фасад, – рекомендуется получить письменное согласие ОСМД. Либо же управляющего домом.

При этом подчеркивается: для автономной работы системы одних солнечных панелей недостаточно. Ведь без накопителя выработанная электроэнергия будет недоступна во время отключений или в темное время суток. Поэтому специалисты советуют установить гибридный инвертор, который может:

работать с аккумуляторами;

автоматически переключать питание при отключении электроэнергии.

При этом, отмечается, если предполагается работа без сети, лучше использовать гибридный инвертор. Поскольку обычный сетевой (grid-tie) "физически не способен работать с аккумулятором и отключается при отсутствии внешнего напряжения".

"Гибридный инвертор сочетает в себе функции зарядного контроллера для батареи, переключателя источников питания и классического сетевого инвертора. Это сердце всей резервной системы", – говорится в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и 2 400 грн.

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