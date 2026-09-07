Как и многие киевские мальчишки, футбол Гена полюбил с детства. Выпускник динамовской футбольной школы, он затем с успехом играл в составе столичной команды "Восход". Десять раз был чемпионом Киева, пять раз – обладателем Кубка, призером чемпионата Украины среди команд коллективов физкультуры.

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Завершив футбольную карьеру, Коваленко стал арбитром. Отсудил более 250 матчей в чемпионате Украины и розыгрыше Кубка страны. Три раза входил в число десяти лучших арбитров Украины, был обладателем "Серебряного" и "Бронзового" свистков. С 2010 года Коваленко работал наблюдателем на матчах Украинской Премьер-лиги.

Спорт вошел в его жизнь, почти 40 лет Геннадий Борисович Коваленко возглавлял подростковый клуб "Бригантина" Днепровского района Киева. В клубе были секции по различным видам спорта, но особой популярностью пользовался футбол.

Команды "Бригантины" разных возрастных групп становились победителями и призерами чемпионатов Киева, многочисленных турниров, которые проходили на стадионах левого берега столицы. Выступали команды "Бригантины" и в других городах Украины. На 71-м году жизни Геннадий Борисович Коваленко – прекрасный педагог-организатор – покинул этот мир.

Первый футбольный турнир памяти Геннадия Коваленко прошел на одном из стадионов лицея Днепровского района. Организатором выступил Центр по работе с детьми и молодежью Днепровского района г. Киева (директор – Сергей Бондарь), а базу для проведения турнира предоставил лицей №272 им. Сухомлинского (директор – Евгений Кушнир). В нем принимали участие шесть команд, составленных из ребят 2015-2016 годов рождения – "Бригантина", "Спарта", ДЮСШ-10, ДЮСШ-14, ДЮСШ-21 и "Бровария" (Бровары).

Победителем турнира стала команда ДЮСШ-14. Все участники турнира получили призы и памятные медали. Были определены и лучшие футболисты в каждом амплуа. Добавлю, что на турнире присутствовали супруга и дочь Геннадия Борисовича, которые поблагодарили за организацию соревнований и приняли участие в награждении юных футболистов.

Турнир памяти Геннадия Коваленко станет традиционным.