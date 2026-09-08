Впервые со времен Гитлера ультраправые находятся на пороге власти в Германии: как успех пророссийской партии AfD уже сегодня меняет страну и наносит болезненный удар по Украине и Европе

Редко когда за местными выборами в Германии следят по всему миру, но усиление ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) уже давно стало не только внутренней проблемой ФРГ. Показательными стали выборы в землях 6 сентября: AfD получила шанс впервые после Второй мировой войны возглавить правительство немецкой земли. Сопредседатель AfD Алиса Вайдель уже заявила, что ее партия имеет мандат на формирование правительства в Саксонии-Анхальт. Этот результат уже заставил нервничать руководство Германии. Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты выборов на востоке "тектоническим сдвигом" в партийной системе страны и признал драматическое поражение ХДС.

Видео дня

Интересно, что саксонское отделение AfD классифицируется немецкими спецслужбами как правоэкстремистское. Некоторые члены партии активно сыграют с нацистской символикой и лозунгами. Однако правительства России и США – двух стран, гордящихся своей ролью в разгроме нацизма, приветствуют ее популярность, а Москва даже активно всячески поддерживает партию.

Для Украины эта тенденция особенно опасна. AfD выступает против масштабной военной и финансовой помощи Киеву, призывает ослабить санкции, восстановить экономические связи с Москвой и вернуться к использованию российских энергоносителей. Партия также занимает жесткую позицию в отношении украинских беженцев и хочет пересмотреть нынешнюю политику Германии в их отношении. Поэтому борьба с AfD уже не сводится только к миграции или социальной политике. Речь идет о будущем курсе крупнейшей экономики Европы – продолжит ли Германия поддерживать Украину, укреплять оборону Европы и сдерживать Россию, или начнёт под давлением ультраправых пересматривать этот курс.

Если партия сможет сформировать правительство земли Саксония-Анхальт, это станет ее первым крупным прорывом к власти. Тогда следующей целью станет федеральная политика – и вопрос будет стоять уже не только о силе AfD, но и о том, насколько она сможет изменить курс Германии в отношении России, Украины, ЕС и НАТО.

Об исторической победе ультраправой, пророссийской партии AfD и негативных последствиях этого для Германии, Украины и ЕС – в материале OBOZ.UA

Рекордные 43,8% и сокрушительный удар по Мерцу

Немецкая AfD совершила беспрецедентный рывок ко власти. На выборах в Саксонии-Анхальт партия получила рекордные 43,8% голосов и завоевала 39 из 83 мест в земельном парламенте. До абсолютного большинства ей не хватило всего трех мандатов. То есть ещё несколько депутатов – и AfD могла бы единолично контролировать правительство земли. Теоретически их может дать "Союз Сары Вагенкнехт", набравший 5,3% и пять мандатов. Вместе они будут иметь 44 из 83 мест – то есть большинство. Такая коалиция стала бы серьезным переломом для немецкой политики, где другие партии до сих пор пытаются не допустить AfD к власти. После этого Саксония-Анхальт может стать не исключением, а моделью для дальнейшего наступления AfD – уже на федеральную власть.

Для ХДС Фридриха Мерца это настоящий политический крах. Партия, которая руководила Саксонией-Анхальт 24 года, упала с 37,1% в 2021 году до 17,2%. AfD не просто победила ХДС – она более чем вдвое превысила его результат.

Саксония-Анхальт – один из самых пророссийских регионов

Саксония-Анхальт, расположенная в восточной части Германии, земля с самым низким ВВП на душу населения в стране и населением около 2,1 млн человек. Успех AfD в ней обусловлен даже не столько предвыборными обещаниями самой партии – выслать мигрантов, убрать радужные флаги из школ, возобновить программы школьных обменов с Россией, выплачивать пособия при рождении детей, сколько протестом против нынешнего политического истеблишмента страны, который "виновен в бедах простых людей".

Региональное отделение AfD в Саксонии-Анхальт давно считается одним из самых пророссийских в партии. Его представители ездили в Россию, встречались с людьми, связанными с Кремлем, а отдельные политики участвовали в мероприятиях российского посольства в Берлине. Показательна история с заместителем председателя регионального отделения Хансом-Томасом Тильшнайдером. Журналисты BILD заметили в его офисе кружку с надписью "Армия России". Политик заявил, что это просто подарок, не имеющий для него особого значения, и назвал дискуссию вокруг него бессмысленной. В то же время самого Тильшнайдера давно относят к пророссийскому крылу AfD. После начала полномасштабной войны он ездил в Россию. В октябре 2025 года Тильшнайдер присутствовал на мероприятии в российском посольстве в Берлине по случаю дня рождения Владимира Путина.

Почему так произошло

Успех AfD на востоке Германии нельзя объяснить лишь миграцией или пророссийскими настроениями. Причин гораздо больше, и часть из них накапливалась годами. Восточные земли до сих пор испытывают экономическое неравенство по сравнению с западом страны. Например, почасовая оплата труда здесь в среднем примерно на 15% ниже. Для многих жителей бывшей ГДР это стало одним из символов того, что спустя десятилетие после объединения Германии экономический разрыв так и не был полностью преодолен.

Есть и сильное раздражение федеральными властями. В Берлине постоянно спорят между собой, а решения часто принимаются с трудом. Особенно это видно на примере миграции. Люди давно требовали более жестких правил, но власти годами не могли адекватно отреагировать на этот запрос. AfD этим пользуется – берет проблему, с которой люди сталкиваются каждый день, и дает на нее максимально простой ответ.

На востоке есть и своя политическая специфика. Бывшая ГДР десятилетиями жила под советским влиянием, и отношение к России, США и Западу здесь до сих пор отличается от настроений во многих западных землях. Часть людей с ностальгией вспоминает прошлое, часть гораздо критичнее относится к США и поддержке Украины. AfD хорошо чувствует эти настроения и сознательно на них играет.

Российский фактор здесь также важен. AfD связывает недовольство экономикой, миграцией и политикой Берлина с критикой санкций против России, поддержки Украины и отношений с Западом. В результате для части избирателей партия предлагает простую картину: проблемы возникли из-за политики традиционных партий, миграции, Брюсселя и конфликта с Россией.

Удар по позициям Фридриха Мерца

Для Фридриха Мерца успех AfD станет серьёзной проблемой. ХДС пытается сдерживать правых, одновременно частично перенимая их жесткую риторику в отношении миграции и безопасности. Но выборы показывают, что этого может оказаться недостаточно. Канцлер Германии накануне голосования фактически поставил на карту собственный политический авторитет, заявив, что сделает всё, чтобы ультраправые не пришли к власти. В случае получения AfD самостоятельного большинства он даже рассматривал возможность экстренного обращения. Этот сценарий пока не реализовался, но сам результат неизбежно усилит давление на канцлера.

Положение Мерца осложняется проблемами внутри самой партии. По данным Der Spiegel, в ХДС растет недовольство канцлером, его решениями и результатами работы правительства. На этом фоне уже звучат предположения, что после сентябрьских выборов его положение может стать настолько шатким, что встанет вопрос об отставке.

Лидер AfD Алиса Вайдель уже чувствует "запах крови" и заявила, что рассчитывает на смену канцлера до конца года: "Я ожидаю досрочных федеральных выборов, и я рассчитываю на то, что новый канцлер будет сменен к Рождеству".

Для Германии это особенно неудобный момент. Россия пытается играть на противоречиях внутри страны, а главная партия правящей коалиции сама переживает сложный период. AfD получает возможность говорить избирателям: традиционные партии не справляются, правительство не контролирует ситуацию, а значит, нужна другая политика.

AfD и Украина – чем это опасно для Киева

Для Украины рост AfD опасен прежде всего из-за ее отношения к войне и России. Партия выступает против нынешнего уровня военной и финансовой помощи Киеву, критикует санкции и требует изменить отношения с Москвой. Если AfD придет к власти в Саксонии-Анхальт, это не будет означать, что на следующий день прекратятся поставки оружия Украине – такие решения принимаются на федеральном уровне. Но партия получит то, чего у нее до сих пор не было, возможность показать избирателям, что она способна управлять, а не только критиковать правительство.

Сопредседатель AfD Тино Хрупалла в ходе кампании неоднократно выступал против помощи Украине. "Хватит поставлять оружие Украине!" – заявлял он, критикуя выделение Киеву десятков миллиардов евро. Его позиция проста – Германия не должна тратить огромные средства на поддержку Украины и одновременно отказываться от дешевых российских энергоносителей.

Алиса Вайдель занимает такую же позицию, хотя и говорит об этом шире. Она критикует политику открытых границ, выступает за резкое сокращение миграции и утверждает, что Германия жила лучше до появления евро. В отношении к России её позиция тоже резко отличается от курса правительства Мерца – AfD хочет возвращения к диалогу с Москвой, отмены санкций и восстановления экономических связей.

Что касается Украины, AfD не ограничивается критикой поставок оружия и финансовой помощи. Партия намерена пересмотреть сам подход Германии к украинцам, получившим убежище после начала полномасштабной войны. В программе AfD для Саксонии-Анхальт указано, что особый статус украинцев необходимо отменить, пока боевые действия в основном продолжаются на востоке Украины. Аргумент партии заключается в том, что на западе страны есть территории, где, по ее мнению, можно находиться в безопасности. Все это означало бы серьезное изменение нынешней политики Берлина. Германия приняла сотни тысяч украинцев, предоставила им защиту, жилье, медицинскую помощь и доступ к социальной системе. AfD предлагает изменить этот подход и фактически подтолкнуть часть украинцев к возвращению.

Для Украины здесь есть ещё одна проблема. Если AfD будет продолжать расти, давление на другие немецкие партии также будет усиливаться. Избиратели могут все чаще задавать вопрос, почему Германия должна тратить миллиарды на Украину, поддерживать санкции и отказываться от российского газа. ХДС Мерца уже вынужден считаться с этим настроением, а любой успех AfD будет только усиливать споры внутри немецкой политики. А это уже может напрямую ударить по одному из главных европейских источников поддержки Киева.

AfD и Россия – почему это выгодно Москве

Отношение AfD к России давно вышло за рамки отдельных пророссийских заявлений. Партия хочет отменить санкции, прекратить масштабную помощь Украине и вернуть Германию к экономическим и энергетическим отношениям с Москвой.

Алиса Вайдель неоднократно критиковала санкции против России, называя их вредными для самой Германии. Она выступала и против отказа от российских энергоносителей, подчеркивая последствия для немецкой промышленности. В своих заявлениях Вайдель также не скрывает, что AfD видит будущее Германии не в дальнейшем противостоянии с Москвой, а в возобновлении экономических связей.

Тино Хрупалла высказывается ещё более прямо. Так, он выступил за "широкий энергетический микс", в который должен входить и "газ из России", подчеркивая, что именно такая модель в своё время обеспечивала Германии благосостояние. То есть для руководства AfD речь идет не только о прекращении санкций – партия хочет вернуть российское направление в немецкую экономику. Таким образом, Москва получает крупную немецкую партию, которая открыто выступает против санкций, критикует военную помощь Украине и говорит о возобновлении торговли и энергетических связей. Если AfD приходит к власти хотя бы на уровне отдельной земли, эти требования уже звучат не только из оппозиционных рядов.

Саксония-Анхальт здесь особенно показательна. В программе AfD для этой земли прямо записана необходимость хороших отношений с Россией, в частности в экономике и культуре. Партия также выступает за возвращение русского языка в школы и возобновление обменов с российскими учебными заведениями. То есть речь идет не об отдельных разногласиях по поводу Украины, а о повороте во всей политике Германии в отношении Москвы. Лидер AfD в земле Ульрих Зигмунд поддержал инициативу "Stop Sanctions", которая предусматривает прекращение санкционного давления на Россию. В случае прихода партии к власти такие требования могут стать частью работы земельного правительства – посредством заявлений, решений парламента и давления на федеральные власти.

Удар по ЕС и НАТО

Проблема для Европы гораздо шире, чем вопрос санкций или помощи Украине. Германия – крупнейшая экономика ЕС и одна из ключевых стран НАТО в Европе. AfD при этом критикует не отдельные решения правительства, а само направление немецкой политики. Партия выступает против нынешней миграционной политики ЕС, хочет усилить контроль над границами, сократить интеграционные программы и вернуть больше полномочий национальному государству. Алиса Вайдель одновременно критикует евро и заявляет, что Германии стоило бы отказаться от единой валюты. По ее словам, до перехода на евро немцы жили значительно лучше, а сам евро она называла слабой и нестабильной валютой.

Если такая партия когда-нибудь придет к власти в федеральном правительстве, это поставит под вопрос не только политику в отношении России. Возникнет конфликт с самим подходом, в соответствии с которым Германия на протяжении многих лет выстраивала свою роль в Европе – через ЕС, НАТО, общие правила и тесную координацию с союзниками.

Для НАТО риск ещё более очевиден. Если в Германии будут укрепляться силы, выступающие против длительного противостояния с Россией и ставящие под сомнение крупные оборонные расходы, это неизбежно скажется на европейских планах по укреплению обороны. Особенно если одновременно будет слабеть правительство Мерца, которое сейчас делает ставку на увеличение оборонных возможностей Германии и поддержку Украины.

Главный риск – хаос, который не позволит Германии и ЕС проводить последовательную политику сдерживания России

Результат ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах стал серьёзным сигналом для всей немецкой политики. Партия фактически удвоила свой результат по сравнению с 2021 годом. Сначала это можно было бы воспринимать как специфический региональный результат, ведь речь идет о территории бывшей ГДР. Поэтому нынешние выборы следует рассматривать не только как региональное явление. Они показали, насколько быстро меняется политический баланс в Германии. Наибольшая опасность заключается не только в усилении конкретной партии, а в том, что политическая фрагментация Германии может ослабить всю европейскую систему поддержки Украины и сдерживания России – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Одна из проблем, которая уже очерчивается – давление на Фридриха Мерца усилится, прежде всего из-за обвинений в том, что он не способен противостоять продвижению ультраправых. И с этой точки зрения может усилиться давление с целью смены лидера партии. Для Украины это имеет непосредственное значение. Ведь если позиции Мерца будут ослабевать, может ослабевать и помощь со стороны Германии", – считает Леонов.

По его мнению, один из возможных путей уменьшить влияние AfD – частично перенять повестку дня ультраправых. Но это может касаться не только миграционной политики или внутренних вопросов. Так, AfD активно критикует помощь Украине, утверждая, что средства, которые Германия направляет Киеву, нужны внутри страны. Поэтому борьба за избирателя правого толка может постепенно влиять и на внешнюю политику Германии. Ближайшие региональные выборы могут дать партии новый импульс. Если ультраправые придут к власти еще в нескольких землях, давление на федеральное правительство и лично на Мерца станет значительно сильнее.

Еще более опасным является вопрос о возможном сотрудничестве консерваторов с ультраправыми. Пока ХДС-ХСС официально отвергает такой союз, однако если AfD продолжит расти и на следующих выборах в Бундестаг получит значительную поддержку, дискуссия станет гораздо острее. В таком случае даже формирование коалиции с участием ХДС-ХСС и AfD уже не будет выглядеть чисто теоретическим вопросом.

"Если ультраправые сформируют правительство еще где-нибудь, давление на Мерца станет просто невыносимым. Тогда вопрос о замене канцлера из теоретико-практической плоскости перейдет в чисто практическую – в том числе для ХДС-ХСС", – предполагает Александр Леонов.

По мнению эксперта, для России внутриполитическая нестабильность в Германии выгодна. Москва заинтересована не столько в конкретной немецкой партии, сколько в хаосе, который может ослабить способность Берлина и Европейского Союза проводить последовательную политику сдерживания России.

Особенно важным это становится в преддверии новых европейских решений в отношении российских энергоносителей. Если ЕС начнет отказываться от их импорта, изменить этот курс в будущем будет сложнее. Именно поэтому Россия заинтересована в политических силах, которые могут поставить под сомнение санкционную и энергетическую политику Европы.

Нынешний успех AfD еще не означает гарантированного прихода партии к власти на федеральном уровне. Популисты нередко теряют поддержку после получения реальной ответственности за управление. Важно также не недооценивать и возможность консолидации других политических сил. В Германии параллельно с успехом ультраправых растет и сопротивление им. Часть общества все яснее осознает риски прихода AfD к власти.

"Главный союзник России – даже не ультраправые, а хаос. Хаос, который не позволит Германии и Европейскому Союзу проводить последовательную политику сдерживания России. В этой ситуации для Украины принципиально важно, что значительная часть финансовой помощи уже согласована и закреплена соответствующими решениями. Поэтому мгновенного сворачивания поддержки ожидать не стоит. Однако вопрос о новых пакетах военной помощи в конце года вновь станет предметом политической борьбы, и именно здесь влияние ультраправых может оказаться наиболее ощутимым", – констатировал Александр Леонов.