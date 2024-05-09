Представительницу Израиля на Евровидении 2024 Эден Голан сначала освистали, а затем зал взорвался аплодисментами. Видео

Представительница Израиля на Евровидении 2024 Эден Голан, которая имеет украинские корни, но большую часть жизни прожила в России и выступала в оккупированном Крыму, представила свой конкурсный трек Hurricane во втором полуфинале. Как известно, ее участие в конкурсе обернулось громким скандалом и оказались под срывом – пропалестинские активисты массово призывали дисквалифицировать Израиль. Протесты продолжались и в день второго полуфинала, 9 мая, а возглавила их Грета Тумберг.

Как и следовало ожидать, в зале конкурсантку в начале выступления стали освистывать. Поговаривают, что в эфире "глушили" эти звуки, но сетью уже распространяются видео зрителей, где четко слышны длительные недовольные возгласы и свист. Впрочем, уже впоследствии Эден был награжден аплодисментами. Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира.

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Сама же 20-летняя исполнительница не обращала внимания на недовольных слушателей, уверенно продолжая номер. Это и помогло ей в конце концов получить аплодисменты.

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Как известно, в России Эден прожила 13 лет, пока в 2022-м не вернулась на родину. В ее профиле сохранилось одно фото из Москвы двухлетней давности. Объясняя решение уехать, Голан вспоминала войну в Украине. Мол, семья и до обдумывала переезд в Израиль, но после 24 февраля 2022-го решение приняли окончательно.

Ранее OBOZ.UA писал:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таню Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.

Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

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