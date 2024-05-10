Потенциальный лузер Евровидения 2024 Nebulossa устроили эротическое шоу на сцене: 56-летняя певица и полуобнаженные мужчины 'зажгли' зал

В четверг, 9 мая, в Мальме, Швеция, состоялся второй полуфинал Евровидения 2024, где одним из самых ярких номеров стало выступление Испании. Представлять страну на конкурсе в этом году представился случай 56-летней певице Nebulossa со скандальным треком Zorra. Это самая взрослая участница Евровидения, однако запомнился ее номер не этим фактом, а пикантными танцорами и их костюмами, точнее их отсутствием.

Испания имеет немало поклонников среди еврофанов, однако букмекеры предсказывают ей в этом году сплошной провал – последнее место. OBOZ.UA расскажет о неординарном выступлении Nebulossa, вызвавшем неоднозначную реакцию в сети.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также смотрите видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2024

В переводе с испанского языка "Zorra" имеет два значения: "лиса" и "с*ка". В случае с конкурсной песней Nebulossa, речь идет о втором переводе слова. Это причинило скандал вокруг певицы, которую обвинили в пренебрежительном отношении к женщинам. Впрочем, сама исполнительница уверяет, что ее трек – это "самотерапия" и "призыв оставаться самой собой".

Неожиданным поворотом в номере стал "стриптиз" от танцовщиков. Мужчины сбросили с себя костюмы и в одних стрингах с корсетами и ботфортами устроили эротические танцы вокруг 56-летней солистки.

Мнения зрителей разделились. В комментариях под выступлением испанки можно встретить следующее: "Публика сошла с ума! 12 баллов испанскому номеру!", "Ultra Mother действительно оторвались по полной!", "Мамаша и горячие танцовщики убили, съели и не оставили ни одной крошки! 12 баллов", "Мое поколение, 80-е годы, аааа, Испания! Мои 20 лет", "Это вау", "Как мне это развидеть".

В букмекерском рейтинге Испания на первом месте, но среди лузеров. Ей аналитики пророчат последнее место.

Ранее OBOZ.UA писал, что еврофанам стали известны имена всех финалистов 68-го международного песенного конкурса. Уже в эту субботу, 11 мая, все они повторно выйдут на сцену и сразятся за главную победу в гранд-финале. Попробуют завоевать хрустальный микрофон также страны "Большой пятерки", которые считаются основателями конкурса, и государство-организатор Швеция.

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