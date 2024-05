Baby Lasagna: 10 фактов о потенциальном победителе Евровидения 2024

Хорватия бурлит от волнения: в этом году у страны вполне реальные шансы впервые в истории песенного конкурса Евровидение одержать победу. Представляет Хорватию эпатажный музыкант с псевдонимом Baby Lasagna (Бейби Лазанья).

По результатам двух полуфиналов конкурса, букмекерские ставки прочат парню уверенную победу. Певец разорвал зрителей со своей зажигательной песней Rim Tim Tagi Dim. Во время его выступления в зале не стихали овации и возгласы фанатов. В этом материале OBOZ.UA собрал интересные факты о представителе Хорватии Baby Lasagna.

Кто же такой этот заводной парень с псевдонимом Baby Lasagna?

Настоящее имя певца – Марко Пуришич, родился он 5 июля 1995 года в хорватском прибрежном городе Умаг. Его музыку описывают как смесь поп-панка, техно, металла и хауса.

Его музыкальная карьера началась в рок-группе Manntra, где он с 2011 по 2016 год и с 2018 по 2022 год работал гитаристом. Только в 2023 году Марко Пуришич выпустил свой дебютный сингл "IG Boi".

История возникновения псевдонима Baby Lasagna

Наверное, многие, услышав псевдоним певца, думают, что появился он из-за его любви к лазаньи. Но это не так. На самом деле пиццу певец любит гораздо больше, чем лазанью.

"Я просто гулял по парку у моря в Новиграде. Я искал магазин, чтобы купить бутылку воды, потому что у меня болела голова, и название просто пришло мне. Моим друзьям это понравилось, они сказали что звучит смешно и круто. Я слышу, что многие хип-хоп исполнители имеют названия "Baby this" и "Baby that", поэтому я хотел Baby, но что-то глупое, так и получилось, что я – Baby Lasagna!" – рассказал он в одном из интервью.

В поисках лучшей жизни

Baby Lasagna говорит, что песня "Rim Tim Tagi Dim" о том, как покинуть свою страну в поисках лучшей, более богатой жизни. "Многие мои тексты написаны подсознательно – в них я рассказываю о вещах, о которых на самом деле не думаю. В Хорватии у нас много проблем с выездом молодежи. Подсознательно, возможно, эта песня о молодых людях, которые покидают нашу страну в поисках лучшего места, с тяжелым сердцем, как сказано в песне "in my anxiety attacks, Ill going to mis you all but mostly the cat" ("в моих приступах тревоги я буду скучать по вами всеми, но больше всего по коту").

Baby Lasagna очень любит кошек

"Meow cat please meow back!" ("Мяу котик, пожалуйста, мяу в ответ!") Конечно, после таких слов в песне, вас не удивит тот факт, что певец обожает кошек. Сам он имеет трех котиков и всюду о них вспоминает: "Одна очень милая и приятная, другая всегда на улице, а третья, как принцесса, типа "не разговаривай со мной".

Вдохновленный группой Rammstein

Поклонники сравнивали песню Rim Tim Tagi Dim с песней финского репера и певца Käärijä Cha Cha Cha, которая была представлена на Евровидении в прошлом году. И для этого есть причина: оказывается, что обоих артистов вдохновила немецкая рок-группа Rammstein.

"Rammstein до конца! Когда я только начинал, я хотел, чтобы мой первый риф звучал как риф Rammstein. А у Каарии есть тату Rammstein, и он сказал, что хочет звучать как Rammstein в первой части песни – поэтому мы оба взяли это от Rammstein".

Baby Lasagna делает все

Baby Lasagna – не просто певец. Он человек со многими талантами и признается, что создает собственную музыку. "Я пишу, записываю, свожу, совмещаю. Я делаю все".

Попытка номер 2

В этом году участие певца на конкурсе – не первая его попытка покорить сцену на Евровидении. В 2019 году он принимал участие в хорватском национальном финале Dora как гитарист рок-группы Manntra. Они спели песню "In the Shadows" и заняли 4 место. Хотя он больше не является частью группы, он все еще поддерживает связь с ее участниками.

Baby Lasagna мог не быть на конкурсе в этом году

После приема заявок на национальное отборочное шоу Хорватии DORA, телекомпания HRT отобрала 24 участника и Baby Lasagna среди них не было. Он был отнесен к резервному списку. Однако в начале января певица Zsa Zsa решила не участвовать, и таким образом Baby Lasagna попал в отбор.

Мог быть учителем

Baby Lasagna происходит из семьи педагогов – его мать и несколько других членов семьи работают учителями. И сам певец говорит, что скорее всего он тоже стал бы учителем, если бы вместо этого не решил продолжить музыкальную карьеру.

Смотрел сериал "Офис" 11 раз от первой до последней серии

В одном из интервью у певца спросили, о чем он больше всего мечтает. Если, например, у него будет время просто побыть наедине, то чем бы он занялся? И Baby Lasagna сказал, что просто отключил бы интернет и лег смотреть сериал "Офис": "Это моя безопасная зона. Я молча выключаю интернет на мобильном телефоне и смотрю "Офис" из Элизабет. Я видел сериал с самого начала одиннадцать раз. Мне весело. Это какой-то трюк безопасности, я бы сказал".

