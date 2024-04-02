Просит называть себя 'они' и фанатеет от украинок: что известно о лидере букмекеров Евровидения 2024 – швейцарце Nemo

Неожиданно у букмекеров Евровидения 2024 появился новый фаворит – участник из Швейцарии Nemo, который за несколько дней с четвертого места поднялся на первую ступеньку и оторвался от конкурентов. Сейчас у молодого исполнителя есть 19% шансов на победу, тогда как еще 31 марта этот показатель составлял 13%.

Объяснить такой резкий скачок довольно сложно, ведь премьера конкурсного трека Немо состоялась еще месяц назад, но первенство все это время удерживал конкурсант из Хорватии. OBOZ.UA решил познакомить еврофанов с новым потенциальным победителем поближе.

Что известно о певце

Немо Мэтлер родился 3 августа 1999 года в швейцарском городе Биль, где с детства играл на скрипке, фортепиано и барабанах. Когда карьера звезды пошла вверх, он уже жил в Берлине.

В свои 18 лет артист написал платиновый сингл и два миниальбома. Треки в большинстве своем были успешными, поэтому к 20 годам имя Немо уже стало узнаваемым и часто встречалось в чартах страны. За плечами артиста 20 песен, одна из которых – The Code – будет представлена на Евровидении этого года.

У Немо довольно узнаваемый стиль – короткие кудри, прозрачные очки, много яркой одежды и манерное поведение. В 2023 году он охарактеризовал себя как небинарную личность и представился "они".

Во время знакомства на первом препати Евровидения 2024 года исполнитель очень тепло встретил представительниц Украины alyona alyona & Jerry Heil. Он обнял звезд и сказал, что фанатеет от украинок, а их песня "коснулась его сердца".

Песня Немо

В своих композициях Немо затрагивает близкие ему темы гендерной идентичности, психического здоровья и поиска своего места в этом мире. Хит The Code также посвящен этому.

В клипе артист идет по поезду, перемещаясь по вагонам, в которых каждый раз предстает в новых образах. Он выглядит растерянно, убегает от себя и не может найти "свою тарелку" среди веселых и беззаботных людей.

"Позвольте рассказать вам сказку о жизни, о хорошей и плохой. Лучше держись крепче. Кто решает, что плохо, а что хорошо? Все в равновесии, все светится. У меня столько всего на уме, и я не спал всю ночь", – говорится в тексте.

The Code – очень эмоциональная композиция с элементами рэпа и высоких нот, которая собрала миллионы прослушиваний и на сегодняшний день имеет все шансы на победу.

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