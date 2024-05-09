Участник Евровидения 2024 от Франции Slimane акапельно исполнил Mon Amour: у зрителей захватило дыхание

Представитель Франции на Евровидении 2024 Slimane растрогал еврофанов своим выступлением с песней Mon amour. Артист решил часть исполнить акапельно без мелодии, из-за чего сначала зрители затаили дыхание, а затем запищали от удовольствия.

OBOZ.UA вів текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала, где певец исполнил свою лирическую балладу о любви на французском языке, а на сцене он стоял самостоятельно. Благодаря спокойным движениям камеры и артиста, зрители по ту сторону экранов смогли вовсю почувствовать посыл песни даже без знания языка.

Стоит отметить, что после сногсшибательного выступления Slimane, Франция поднялась на 5 место по результатам ставок букмекеров на сайте Eurovision World. В настоящее время ее шанс на победу составляет 4%. Еще утром за несколько часом до второго полуфинала страна занимала 6 позицию, а вчера, 8 мая – 7. Коэффициент букмекерских ставок остался без изменений.

Франция входит в состав "Большой пятерки", из-за чего номер Slimane показали в перерыве между другими конкурсантами, поэтому зрителям не пришлось ждать интервал-актов. По старым правилам, еврофаны могли бы пересмотреть выступление лишь частично в записи, а вживую участник бы исполнил свой трек только в финале.

Проголосовать за участника от Франции украинцам удастся только в финале, куда артист попал, минуя полуфиналы. Стоит отметить, что за него и еще 5 стран ("Большая пятерка" и хозяйка) можно будет проголосовать только в гранд-финале, куда они по правилам конкурса попадают автоматически, ведь нынешние выступления являются лишь представлением состоявшихся 11 мая.

Как отдать свой голос в финале: пошаговая инструкция

Проголосовать можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

с помощью SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

Нововведения коснулись и самого голосования. Зрители смогут отдать свой балл фавориту в финале, 11 мая, не после выступлений всех конкурсантов, а только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, не откладывать и быстрее отдать балл фавориту.

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