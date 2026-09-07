"Музе" в деле о колл-центрах избрали меру пресечения: что Елизавета Ивахненко заявила в суде

"Музе" с новых пленок НАБУ и САП, обнародованных в рамках информации об операции "Карфаген" Елизавете Ивахненко суд избрал меру пресечения. Она является фигурантом дела о деятельности преступной организации в Офисе генерального прокурора и легализации незаконно полученных доходов.

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Ивахненко поддерживает очень близкие отношения с высокопоставленным сотрудником ОГПУ Сергеем Кропивой, которого следствие считает организатором масштабной схемы по "крышеванию" колл-центров в Украине, по данным следствия, она помогала организаторам схемы легализовать незаконно полученные деньги и имущество. "Суспільне" сообщает, что по решению суда следующие два месяца Елизавета проведёт за решёткой; альтернативой является залог в размере 20 млн грн.

Елизавете Ивахненко назначили меру пресечения

Заседание ВАКС по определению меры пресечения в отношении подозреваемой началось накануне, 6 сентября, а продолжилось после 9 утра понедельника.

Около 10 часов СМИ обнародовали кадры из зала суда, на которых видно, что подозреваемую доставили в суд.

Около 11 часов стало известно, что ВАКС избрал Елизавете Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в размере 20 миллионов гривен.

Прокурор просил о залоге в размере 50 миллионов гривен. Он зачитал зафиксированные разговоры, в которых упоминается Ивахненко. В них фигуранты дела обсуждают открытие ФЛП, в частности, на имя матери Елизаветы, переводы и зачисление денег на эти счета.

Сама подозреваемая отвергает обвинения. По ее словам, опубликованные записи разговоров искажены и вырваны из контекста. Все объяснения она обещает дать после того, как проанализирует четыре тома материалов дела.

Что известно об операции "Карфаген"

4 сентября в НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В НАБУ новое расследование получило название "Карфаген". Его главным фигурантом стал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

В прошлом году к противоправной деятельности он привлек как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц. Они получали взятки за непрепятствование незаконной деятельности колл-центров , которые наносили ущерб как украинцам, так и иностранцам.

Средства, полученные таким преступным путем, фигуранты легализовали с помощью следующих схем:

20 млн грн было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества (вероятно, автомобилей);

было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества (вероятно, автомобилей); 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) были легализованы путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. Речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;

(минимальная рыночная стоимость) были легализованы путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. Речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат; более 10 млн грн было спрятано на банковских счетах своих близких под видом легальных доходов, якобы полученных от "предпринимательской деятельности".

НАБУ и САП также обнародовали записи разговоров лиц, причастных к "крышеванию" колл-центров. Кропива фигурирует на них под прозвищем "Канцлер".

6 сентября суд поместил Кропиву под стражу с альтернативой в виде залога в размере 120 млн грн. Определение меры пресечения для его "музы" Ивахненко отложили на следующий день, 7 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каков был примерный механизм распределения денег от колл-центров в рамках операции "Карфаген". По данным СМИ, средства могли собираться через так называемое "единое окно", а к их распределению могли быть привлечены представители нескольких государственных структур.

Стало известно, что куратором колл-центров по операции "Карфаген" оказался президент ФК "Харьков".

Также тень нависла над генеральным прокурором Русланом Кравченко. Его упоминают на записях, к тому же Кропива выполнял для генпрокурора различные поручения, далекие от должностных инструкций. В частности, он покупал для Кравченко технику, бронировал апартаменты и руководил ремонтомв доме в Козине Обуховского района, которым, по данным Bihus.Info, может тайно пользоваться генпрокурор Кравченко.

Сам генеральный прокурор после нескольких дней молчания 6 сентября наконец прокомментировал обнародованные в суде аудиозаписи, на которых он фигурирует.

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