"Разговоры — это просто разговоры": генеральный прокурор Кравченко прокомментировал обнародованные в суде аудиозаписи, в которых он фигурирует

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал аудиозаписи, обнародованные в ходе судебного заседания, в которых он фигурирует в рамках операции "Карфаген". Он отверг утверждения о причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации.

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Кравченко опубликовал заявление в своем официальном Telegram-канале после появления в суде аудиозаписей. Он заявил, что содержание обнародованных разговоров, по его мнению, не подтверждает предыдущие утверждения антикоррупционных органов о его причастности к незаконным средствам.

Заявление генерального прокурора

"Что касается обнародованных разговоров и моего участия в них: утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации я отвергаю", — заявил Кравченко.

По его словам, из обнародованных разговоров не следует подтверждение утверждений о получении им средств от незаконных колл-центров и их легализации.

"Разговоры — это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами — это лишь фото сейфа с деньгами, не имеющее никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре, а является лишь, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного дела", — написал генпрокурор.

Кравченко также прокомментировал вопрос о своих поездках и бытовых расходах семьи . Он заявил, что все расходы осуществлялись в соответствии с действующим законодательством и в пределах задекларированных доходов.

Семья и расходы

Отдельно генеральный прокурор высказался по поводу информации о получении визы в США и покупке ноутбука.

"Моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у неё нет!" — отметил он.

Также Кравченко прокомментировал информацию о доме площадью 280 квадратных метров, в котором проживает его семья на правах аренды. По его словам, семья выбрала этот дом еще зимой, однако он требовал дополнительных работ и настройки оборудования.

Именно с этим, по словам генерального прокурора, были связаны обсуждения работы мастеров, сигнализации и бытовой техники.

"В дом мы переехали 1 мая 2026 года. Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом", — заявил Кравченко.

В конце своего заявления он подчеркнул, что его должность не должна быть препятствием для проверки.

"Моя должность не освобождает меня от проверки. Но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами", – подытожил генеральный прокурор.

Напомним, 4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Как писал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к "крышеванию" незаконных колл-центров. Он заявил, что не имеет никакого отношения к операции "Карфаген" и соответствующему расследованию НАБУ и САП.

Впрочем, согласно данным следствия и обнародованным в суде записям разговоров, заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества Управления Генеральной прокуратуры Сергей Кропива выполнял для генерального прокурора Руслана Кравченко ряд личных поручений. Речь идет, в частности, об организации ремонта и обустройстве дома в Козине, покупке техники, оформлении визы для супруги и бронировании отелей во время зарубежных поездок.

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