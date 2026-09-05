Спецоперация "Карфаген": стало известно, кто такой "Канцлер" в расследовании НАБУ

"Канцлер" на записях НАБУ в спецоперации "Карфаген" – это заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Сергей Кропива.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Ранее он занимал должности в прокуратуре и Нацполе, а также был заместителем главы Одесской областной администрации Олега Кипера", – пишет ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП 4 сентября провели новую спецоперацию под названием "Карфаген". Была разоблачена преступная организация "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". Участники организации занимались "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и отмыванием имущества.

Напомним, что в начале августа Нацполиция и генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщили о масштабной спецоперации, в ходе которой по всей Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра. По данным следствия, их сотрудники обманули граждан Украины, стран ЕС и Центральной Азии на сумму свыше 100 млн грн.