Система работала по принципу "единого окна": СМИ узнали примерный механизм распределения средств, поступивших от колл-центров в рамках операции "Карфаген"

В рамках расследования операции "Карфаген" выявлен возможный механизм сбора и распределения средств, которые, возможно, выплачивали мошеннические колл-центры за возможность работать без препятствий. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

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Известно, что в Украине может работать около двух тысяч мошеннических колл-центров. Об этом говорится в расследовании ZN.UA.

Более тысячи из них, как утверждают собеседники ZN.UA, в соответствующей среде могли называть "белыми" — якобы из-за наличия определенного силового прикрытия.

По версии источников, центры, не входившие в такую систему, могли называть "чёрными" или "партизанами". Именно они, якобы, чаще становились объектами обысков.

Как могла работать система

Система могла функционировать по принципу "единого окна". Каждый из более чем тысячи колл-центров мог платить около 20 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, средства якобы в основном собирали лица, действовавшие от имени СБУ, после чего они могли распределяться между представителями различных структур.

При этом среди возможных участников такого распределения называются представители СБУ, ГУР, Департамента стратегических расследований Нацполиции, прокуратуры, Финансового мониторинга и отдельные представители Государственной пограничной службы. В то же время издание отмечает, что конкретный механизм распределения средств и роль представителей каждой из структур требуют дополнительной проверки.

Какие суммы называют источники

Если приведенные источниками оценки соответствуют действительности, более тысячи точек с платежом около 20 тысяч долларов могли приносить более 20 миллионов долларов ежемесячно.

При этом речь идет именно о возможных платежах за "прикрытие", а не об общей прибыли колл-центров или сумме средств, которую они могли получать мошенническим путем от потерпевших.

Отдельно издание ZN.UA сообщило о возможном изменении размера платежей. Ранее из каждых 20 тысяч долларов около 3 тысяч могли приходиться на представителей прокуратуры.

После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором эта доля, по версии собеседников издания, могла вырасти до 7 тысяч долларов, тогда как общий ежемесячный платеж от одного колцентра якобы мог увеличиться до 24 тысяч долларов.

Таким образом, по оценкам приведенных источников, общий объем возможных ежемесячных платежей мог вырасти с более чем 20 до более чем 24 миллионов долларов.

Что могло стать причиной утечки информации

Изменение возможного размера платежей могло нарушить прежний баланс между участниками системы. Собеседники издания предполагают, что недовольство новыми требованиями со стороны части владельцев колл-центров или других участников могло стать одной из причин передачи информации в НАБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в нескольких городах Украины правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, операторы которых под видом банкиров, брокеров и мобильных операторов выманивали деньги, банковские данные и криптовалюту у украинцев и иностранцев. В ходе обысков были изъяты сотни единиц компьютерной техники, телефоны, банковские карты, криптокошельки, наличные деньги, автомобили и другие вещественные доказательства

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