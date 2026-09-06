Покупал технику, руководил ремонтом и бронировал апартаменты: в суде обнародовали список поручений, которые Кропива выполнял для Кравченко

Заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества Аппарата Генеральной прокуратуры Сергей Кропива, согласно данным следствия и обнародованным в суде записям разговоров, выполнял для генерального прокурора Руслана Кравченко ряд личных поручений. Речь идет, в частности, об организации ремонта и обустройстве дома в Козине, покупке техники, оформлении визы для супруги и бронировании отелей во время зарубежных поездок.

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Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по вопросу об избрании меры пресечения прокурор САП зачитал разговоры Кропивы с Кравченко. Детали прозвучали в прямой трансляции заседания ВАКС по делу, касающемуся операции "Карфаген".

Кропива занимался ремонтом и личными поручениями

По материалам следствия, Кропива контролировал работы в доме Кравченко в Козине и оплачивал часть расходов. Он был на связи с прорабом и следил за выполнением работ, в частности за установкой камер наблюдения и другого оборудования.

В одном из разговоров Кропива отчитывался перед Кравченко о подключении оборудования. Также они обсуждали датчики сигнализации Ajax, установку камина, бытовой техники, льдогенератора и проблемы с электропроводкой.

Кроме того, Кропива приобрел для Кравченко ноутбук и занимался вопросом оформления американской визы для супруги генпрокурора. При этом он ранее заявлял, что развелся со своей женой Еленой Шкробанец. Из обнародованных записей также следует, что Кропива просил людей, занимавшихся оформлением документов, более корректно общаться с ней.

В разговоре чиновника и его сожительницы также обсуждался подарок для Кравченко и его жены. Среди вариантов называли оформление американской визы, которую собеседники оценивали в 5 тысяч.

Бронирование отеля и дом в декларации

Еще один эпизод касается подготовки к командировке Кравченко в Испанию. Прокурор САП процитировал разговор, в котором Кропива сообщает о готовности к поездке и предлагает забронировать жилье.

По материалам следствия, Кропива планировал забронировать для Кравченко и его спутников номера в дорогом отеле в Мадриде. В то же время для официальной части поездки он предлагал найти бюджетный вариант.

В другом фрагменте разговора Кропива заявил, что они могут выходить за установленные нормы, поскольку ему якобы сообщили, что можно бронировать любой вариант.

Отдельно внимание привлекает дом в Козине, ремонтом которого, согласно материалам следствия, занимался Кропива. В декларации Руслана Кравченко за 2025 год указаны две квартиры в Киеве, однако дом в Козине в документе не указан.

Напомним, 4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в ходе которой раскрыли преступную организацию. По данным следствия, её возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путём.

Как писал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к "крышеванию" незаконных колл-центров. Он заявил, что не имеет никакого отношения к операции "Карфаген" и соответствующему расследованию НАБУ и САП.

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