Те, кто упрямо ищет что-то рациональное в баллистических и прочих пуйловых атаках на гражданское население и чисто гражданские объекты Украины, говорят, что таким образом стимулируется давление на украинскую власть "изнутри", чтобы вынудить ее согласиться на мордорские условия мира.

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Але ж, по-перше, так стимулюється тільки ненависть до агресора;

по-друге ж, навіть якщо б хтось серед народних мас раптом і справді захотів якось вплинути в цьому сенсі на керівництво країни, нічого б все одно не вийшло,

адже тут [вибачте за "конспірологію"] ще й потрібне певне сприяння колишньої головної країни світу – чи то практично ювелірне, як за часів обох Бушей, чи то не таке ювелірне, як за Обами, інакше результат не з’явиться.

Навіть такої дрібниці, як повернути на посаду одного неочікувано популярного міністра, не спромоглися спільними надзусиллями досягти – лише тому, що Трампові з його командою це було байдуже: не Іран і навіть не Венесуела.

Тож якщо хтось у кремлівський орді й справді ставить перед собою серйозне завдання, що пов’язане з саме ефективною (!) українською активністю зсередини, все одно мусить мати на увазі не річку Дніпро, а річку Потомак…