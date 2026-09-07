"Президент путин, искренне благодарим вас за то, что приняли нас. Мы только что сидели во дворе – я, Джаред, Кирилл, Юрий – и говорили о том, что когда выйдем на пенсию, у нас будет столько невероятных историй и воспоминаний. И встречи с вами будут на самом верху этого списка".

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"На пенсии я буду вспоминать встречи в кремле с путиным как лучшие и самые незабываемые".

Стив Виткофф, после переговоров с международным преступником. Во время которых в Украине гибли мирные жители, гибли дети от рук российских террористов.

Это все, что нужно знать о переговорах. Посланцы Трампа и кремль довольны результатами переговоров, говорят, что они были "конструктивными и содержательными".

Ага, верим. Вот и Трамп сказал, что "путин не собирается на НАТО нападать". Тоже святая правда. Потому что в Европе нет ни одной диверсии, прямо как путин сказал).

Миллиардер, адвокат, личный посол Трампа слюни пускает от контакта с убийцей.

Нет, это не дипломатия. Это личная позиция. Мировоззрение. Конч*ны. Просто абсолютные конч*ны. Сумасшедший мир, на вершине которого стоят дегенеративные лидеры.

Но так будет не всегда. Вы знаете, чего я им желаю. Вы, думаю, тоже.

А мы попробуем дожить.