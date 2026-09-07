Требования для выхода на пенсию в Украине изменились: количество "поздних" пенсионеров выросло в 20 раз

В Украине за последние четыре года число людей, выходящих на пенсию в 65 лет, выросло почти в 20 раз. Требования к стажу растут с каждым годом, и уже скоро большинство пенсионеров не сможет "вовремя" (в 60 лет) получить пенсию.

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Наряду с ужесточением требований к стажу сокращается средняя продолжительность стажа украинца, достигшего пенсионного возраста.

О том, кто и в каком возрасте сможет выйти на пенсию – читайте в материале OBOZ.UA.

Реально ли выйти на пенсию в 60 лет

Несмотря на ужесточение норм относительно стажа и появление "коридора" с тремя вариантами (выход на пенсию в 60, 63 или 65 лет), Украина остается европейской страной с самым низким пенсионным возрастом. Правда, это "преимущество" полностью нивелируется самой низкой в Европе пенсией.

Если работать почти непрерывно, то пенсию действительно можно получить и в 60 лет. На самом деле теоретически возможно накопить даже больше стажа. Если, например, начать работать в 22 года, сразу после учебы, то к 60-летию реально успеть накопить 38 лет стажа (при необходимых 35 годах).

Но здесь есть много нюансов. Во-первых, в Украине по-прежнему достаточно высокий уровень теневой занятости. Многие украинцы соглашаются на зарплату "в конвертах" и теряют как будущую пенсию, так и возможность защищать свои права. Даже 5 лет работы "в тени" могут привести к фактическому увеличению пенсионного возраста.

Во-вторых, из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев потеряла работу. И это объективное обстоятельство, которое могло затронуть даже тех, кто планировал работать непрерывно.

Плохая новость для украинцев заключается в том, что с каждым годом количество тех, кто выполнит требования к стажу и сможет вовремя выйти на пенсию, будет сокращаться. Еще в течение двух лет требования будут расти. Сейчас они составляют 33 года, в 2027-м будет 34 года, а в 2028-м – уже 35 лет стажа.

Те, кто не выполнит этот норматив, смогут выйти на пенсию либо в 63, либо в 65 лет. Для пенсии в 63 года необходимо в этом году иметь не менее 23 лет стажа (на 10 лет меньше, чем для пенсии в 60 лет). В течение следующих двух лет это требование будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно, пока не достигнет 25 лет.

Чтобы получить пенсию в 65 лет, достаточно иметь всего 15 лет стажа. И если количество тех, кто будет выходить на пенсию в 60 лет, будет сокращаться, то количество "поздних" пенсионеров – наоборот.

Число тех, кто работает до 65 лет, увеличилось в разы. За четыре года число "поздних" (в возрасте от 65 лет) пенсионеров выросло почти в 20 раз. Так, если в 2022 году из числа новых пенсионеров всего 971 человек вышел на пенсию в 65 лет (при том что ежегодно пенсию назначают примерно 430 тыс. человек, а в 2022 году норматив по стажу составлял 29 лет), то в 2023 году таких украинцев было уже чуть больше 5 тыс. человек. В 2024 году – 8,9 тыс., а в прошлом году – уже 18,6 тыс. В целом , вероятно, уже в этом году около 5% всех новых пенсионеров будут в возрасте от 65 лет.

В 2017 году в Минсоц рассчитывали, что с 2028 года в 65 лет на пенсию будут выходить около 5% украинцев, а в 63 года – ещё 40%. Хотя, как оказалось, такая статистика была слишком оптимистичной. Уже сейчас очевидно, что большинство украинцев через несколько лет не сможет вовремя выйти на заслуженный отдых. Об этом, в частности, свидетельствуют и данные о среднем стаже.

Так, если в 2022 году в среднем украинцы успевали накопить 35 лет и 4 месяца стажа (этого достаточно, чтобы выполнить самую жесткую норму), то сейчас средний стаж сократился на 2 года. Украинец, выходящий на пенсию в 2026 году, в среднем имеет 33 года и 4 месяца стажа.

И уже в следующем году среднего стажа не хватит для своевременного выхода на пенсию. С каждым годом средняя продолжительность стажа снижается. Это связано, в частности, с введением с 2004 года электронного учета стажа. Если, например, в 90-х годах мог засчитываться стаж за период, когда человек фактически не работал, не получал зарплату, но был оформлен на предприятии, то с 2004 года учитываются только те месяцы, за которые были уплачены взносы с зарплаты.

Кроме того, в стаж перенесли/перестали учитывать, например, период обучения в вузах или учреждениях профессионально-технического образования.

Также сокращается и общее количество пенсионеров

Вместе с тем сокращается и общее количество пенсионеров. Помимо ужесточения требований, на это также влияет общая депопуляция. Так, если еще десять лет назад в Украине было около 13 млн пенсионеров, то сейчас – уже менее 11 млн (в тексте было 110 млн, исправлено на реальную цифру).

С одной стороны, такая ситуация отражает общую депопуляцию, последствия полномасштабной войны и оккупации части территорий россиянами. С другой – это также следствие решений правительства и Верховной Рады, которые принимались в течение последних лет.

На фоне сокращения их общей численности растет доля тех, кто получает выплаты в связи с инвалидностью. Это стало следствием, прежде всего, полномасштабной войны, когда тяжёлые ранения получают военные и гражданские лица. В то же время увеличилось количество случаев оформления инвалидности с целью получения отсрочки от службы.

При этом действующие правила позволяют, например, мужчине получить отсрочку от службы в связи с инвалидностью матери или жены. Так, в июле 2018 года пенсию по инвалидности получали 1 391 575 человек (12,16 % от общего числа), тогда как в 2026 году их число выросло до 1 501 467, и это уже 15,05%.

Чтобы получить пенсию, о своём стаже стоит позаботиться заранее. Для этого важно не только работать официально, но и получать "белую" зарплату. Это напрямую влияет на размер будущей выплаты.