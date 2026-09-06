Старые квартиры можно продать дороже новых: какое жилье в Украине ценится особо высоко

Нередко старые квартиры в Украине стоят дороже новых. Прежде всего, речь идет о жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов. Впрочем, продать такие квадратные метры дороже, чем в новостройке можно только при условии, что квартира хорошо сохранилась и прошла реставрацию.

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Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак. Она отметила: наибольшую же ценность на рынке имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве.

Также, подчеркнула специалист, на высокую стоимость жилья может влиять наличие больших окон и высоких потолков. А кроме того:

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

"В Киеве, Львове и Одессе квартиры в ухоженных исторических домах часто стоят дороже, чем жилье комфорт-класса в современных жилых комплексах. В Киеве цена таких квартир может достигать 2 300 – 2 500 долларов за квадратный метр. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет около 1 750 долларов", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, квартиры в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции. Ведь:

Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти.

При этом "покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость".

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Более того, без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно – ведь:

Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В целом же, рассказали в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

государственной регистрации права и приватизации;

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта;

наследовании;

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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