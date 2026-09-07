"Мы услышали господина Зеленского": Виткофф объявил о трехсторонних переговорах с участием США, Украины и России

США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров с участием Соединённых Штатов, Украины и России. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные предложения, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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Об этом 6 сентября заявил спецпредставитель президента США Стив Виткофф на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина. По его словам, представители Вашингтона также выслушали позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных трехсторонних переговоров.

"Мы выслушали господина Зеленского и его мнение о трехсторонних переговорах. Надеемся, что о них скоро будет объявлено. Все важные идеи, которые мы обсудили в Москве, мы привезли сюда, в Киев", – сказал Виткофф.

Совместная позиция

По словам спецпредставителя президента США, американской команде важно действовать совместно с партнерами. Именно поэтому на встречах в Киеве также присутствуют представители европейских стран.

Виткофф подчеркнул, что поиск дипломатического решения является сложной задачей и предполагает готовность сторон к уступкам.

"Обе стороны должны будут пойти на компромиссы. Мне кажется, у нас есть все инструменты для этого. Конечно, решение таких задач нелегко, но мы стремимся к этому и надеемся, что это приведет к успешному, мирному и дипломатическому решению", – добавил он.

Ключевой вопрос

В ходе переговоров с представителями США в Киеве 6 сентября украинская сторона подняла вопрос о Донбассе. Украина считает его одним из ключевых в войне.

Также украинская сторона подчеркнула важность сохранения сильной позиции на поле боя для достижения справедливого мира.

По итогам трех раундов переговоров стало известно, что война может продолжаться и зимой. В связи с этим Украина обсудила с партнерами дополнительную поддержку на зимний период.

Отдельно стороны затронули вопрос о конкретных шагах в отношении гарантий безопасности и приближения завершения боевых действий.

Европа присоединилась

По словам Зеленского, к третьей части переговоров присоединились европейские партнеры. Стороны договорились продолжить совместную работу и в ближайшее время провести новую встречу с участием Украины, США и Европы.

Зеленский подчеркнул, что присоединение европейских представителей стало важной частью переговорного процесса. "Важен также тот факт, что в третьей части наших переговоров к нам присоединились европейские коллеги, и мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся", – сообщил президент.

Конкретное место проведения следующей встречи пока не определено. По словам Зеленского, переговоры могут состояться в Европе, Соединенных Штатах или снова в Украине.

"Не знаю, где состоится встреча – в Европе, в Соединённых Штатах Америки, а может, снова в Украине. Мы открыты для любого варианта", – сказал глава государства.

Дата следующих переговоров также пока не объявлена. В то же время стороны договорились не прерывать переговорный процесс и продолжить работу над вопросами, связанными с установлением мира.

Как развивались дипломатические контакты

5 сентября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговорам предшествовал многочасовой "деловой обед" американских представителей со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым.

Встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным длилась около трёх часов. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по прекращению войны России против Украины, после чего американские представители отправились в Киев для переговоров с украинской стороной.

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину. Американские представители приехали в Киев на поезде из Жешува из соображений безопасности, поскольку накануне Россия нанесла удары по украинским аэропортам.

В столице Виткоффа и Кушнера встретил президент Владимир Зеленский. Во время визита американские представители также посетили Софийский собор, после чего начали переговоры с украинской стороной о дальнейших шагах по прекращению войны и установлению прочного мира.

Как писал OBOZ.UA, накануне встречи с американскими представителями Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Президент заявил, что Киев подготовил свои предложения для диалога с США и заинтересован в завершении войны, однако ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира.

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