В Полтавской области нашли редкую серебряную монету времен Витовта: почему это важная находка. Фото и видео

Недавно в Полтавской области во время раскопок археологи обнаружили редкую и очень важную находку. Это денар великого князя литовского Витовта.

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На одной стороне монеты, диаметр которой составляет всего 13 мм, изображены Коломны, или Столпы Гедиминовичей, на другой — острие копья с крестом. Об этом рассказал на своей странице в Facebook археолог Юрий Пуголовок.

"В этом году в ходе исследований Глинской археологической экспедиции Историко-культурный заповедник "Бельск" обнаружил немало находок, значительная часть которых еще требует детальной обработки, верификации и систематизации. В то же время уже первые результаты этой работы позволили выделить несколько находок, редких для наших мест", — рассказал ученый.

Он отметил, что небольшая серебряная монета красноречиво напоминает о временах, когда земли на Ворскле находились на стыке русского, литовского и ордынского миров.

О том, что может показать эта монета и почему она важна для понимания истории Глинского, археолог Юрий Пуголовок рассказал в своей статье"Маленькая монета великого пограничья: денар Витовта из Глинского".

Подробности

В частности, рассказывает археолог, такие денары не имеют надписей, поэтому их определяют прежде всего по изображениям. Столбы Гедиминовичей изначально были знаком династической ветви Кейстута, а впоследствии стали личным символом Витовта и одним из самых известных знаков литовской государственности. Острие копья с крестом также относится к характерным изображениям на ранних монетах Великого княжества Литовского.

Согласно исследованиям литовских специалистов, монеты с таким сочетанием символов могли чеканиться примерно в 1411–1430 годах. Их считают одним из последних выпусков Витовта. Ранее этот тип датировали по-разному и связывали с несколькими литовскими правителями.

Ранее сообщалось, что в ходе археологических исследований Глинского комплекса на Полтавщине специалисты заповедника "Бельск" обнаружили уникальный клад. Он состоял из 118 медных монет постмонгольского периода.

Как писал OBOZ.UA, французские археологи нашли три амфоры с десятками тысяч монет Римской империи. Их спрятали около 1700 лет назад, вероятно, в качестве своеобразной копилки.

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