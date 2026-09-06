Журналисты обнаружили дом в Козине, которым, возможно, тайно пользуется генпрокурор Кравченко. Фото

В воскресенье, 6 сентября, журналисты показали дом, предположительно принадлежащий генеральному прокурору Руслану Кравченко, в Киевской области в поселке Козин. Отмечается, что этот дом был приобретен недавно и отсутствует в декларации чиновника.

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Об этом сообщает Telegram-канал Bihus.Info и публикует соответствующие фото. Журналисты отмечают, что речь идет о доме площадью около 300 кв. м, а его владелица – 73-летняя женщина, которая зарегистрировала ФЛП месяц назад. Эта недвижимость отсутствует в декларации генпрокурора Руслана Кравченко, а о ее местонахождении им стало известно из собственных источников.

"О том, что генеральный прокурор Украины может проживать в Козине, стало известно во время выбора меры пресечения для Сергея Кропивы. По данным прокуроров САП, именно он мог координировать проведение ремонта в доме Руслана Кравченко в Козине. Поэтому следствие считает Кропиву "доверенным лицом генерального прокурора", – добавляют журналисты.

Позже генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что имеет отношение к дому в Козине, что в Киевской области. По его словам, он арендует его там вместе с женой.

Супруги проживают там с мая 2026 года, однако, как говорит сам чиновник, "мы выбрали его ещё зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работа мастеров, сигнализация и бытовая техника".

В декларации генерального прокурора за 2025 год жены тоже нет (как и упомянутого дома). Последнее Кравченко обещает указать в следующей декларации (за 2026 год).

Напомним, 4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

Как писал OBOZ.UA, генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к "крышеванию" незаконных колл-центров. Он заявил, что не имеет никакого отношения к операции "Карфаген" и соответствующему расследованию НАБУ и САП.

Впрочем, по данным следствия и обнародованным в суде записями разговоров, заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокуратуры Сергей Кропива выполнял для генпрокурора Руслана Кравченко ряд личных поручений. Речь идет, в частности, об организации ремонта и обустройстве дома в Козине, покупке техники, оформлении визы для супруги и бронировании отелей во время зарубежных поездок.

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