Еще раз кратко опишу ситуацию.

Видео дня

1. Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужно иметь имидж миротворца.

2. В Иране Трамп ничего не может добиться. Остается российско-украинская война.

3. Давить на россию Трамп не будет. Неважно, хочет он или не хочет, – он не может. Нечем. Давить на россию может Китай, но он ждет, пока его об этом попросят США, и выставит большой счет за помощь.

4. Поэтому Трамп будет давить на Украину. Не потому, что хочет, а потому, что может.

5. Россия вновь заняла максимально жесткую позицию. Причин две. Во-первых, Путин действительно считает, что этой осенью и зимой у него всё получится (мы не знаем, что считает Путин, но можем видеть последствия принятых решений). Информация, не соответствующая картине мира диктатора, блокируется на двух уровнях: на подходе к кабинету и в мозгу самого диктатора. Во-вторых, лучше всего Путину удаётся игра на повышение ставок, а здесь как раз зателась такая игра.

6. Украина попытается дипломатическим и военным путем скорректировать картину, которую видят в Вашингтоне. Но это не принесет результатов, поскольку Вашингтон очень ограничен в своих маневрах.

7. Европа напугана перспективой смены власти в ключевых странах, поэтому сейчас не будет предпринимать резких шагов.

8. Итак, все это ничем не закончится. Разговоры о больших прорывах, которые вы услышите, – это дипломатические танцы. Это сообщение не для вас. Всё будет так, как было и раньше. Без ожиданий. Держитесь и помогайте другим.

Теперь напишу то, что не понравится. У нас довольно неплохая картина объективно и в то же время очень плохая субъективно. Моральный дух начал падать в июле с момента отставки правительства без всяких объяснений. Далее последовали всевозможные другие разочарования (а вы не заблуждайтесь), коррупционный скандал в ОП, перестрелка спецслужб, коррупционный скандал в Генпрокуратуре, и у всех есть ощущение, что это еще не конец. Когда идет такой процесс, хорошие новости в принципе не воспринимаются или же им присваиваются минимальные весовые коэффициенты. Чтобы перебить одну плохую новость, нужно потопить не один, а десять крейсеров Черноморского флота. Разбомбить не десять, а сто НПЗ.

Вряд ли здесь что-то можно придумать, кроме совета Виктора Франкла: сосредоточиться на том, что нужно сделать сегодня.

Я помню о своём долге в отношении путей выхода из кризиса. Собрал почти 400 предложений, как только появится немного времени, обработаю их и представлю вам.