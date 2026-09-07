Ультраправая пророссийская партия в шаге от победы на ключевых региональных выборах в Германии: обновляется

Ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) уверенно лидирует на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. По предварительным прогнозам, партия набрала около 44% голосов, что может позволить ей приблизиться к абсолютному большинству в земельном парламенте.

Видео дня

Результат голосования может иметь серьезные последствия как для внутренней политики Германии, так и для её дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Высокая явка на выборах

Выборы в Саксонии-Анхальт 6 сентября сопровождались значительно более высокой активностью избирателей, чем предыдущее голосование в 2021 году. По данным DW, к полудню явка составила 34,72%, тогда как пять лет назад на этот момент она составляла 22,4%.

К 14:00 показатель вырос до 54,4%, что примерно вдвое превысило явку на аналогичное время во время выборов 2021 года. Право голоса на выборах имели около 1,7 млн человек, а само голосование считалось одним из важнейших региональных политических испытаний года.

AfD может прийти к власти в Саксонии-Анхальт

Потенциальный успех AfD может стать первым случаем формирования земельного правительства с участием ультраправых в Германии со времен Второй мировой войны. В случае получения абсолютного большинства местный лидер партии Ульрих Зигмунд может стать премьер-министром Саксонии-Ангальт.

В то же время официальный подсчет голосов еще не завершен. Если AfD не получит абсолютного большинства, партии придется искать поддержку для формирования земельного правительства.

Другие немецкие партии придерживаются так называемого "санитарного кордона" — договоренности не сотрудничать с ультраправыми. В то же время значительный результат AfD может подвергнуть эту позицию серьезному давлению.

Зигмунд также может впервые обеспечить AfD представительство в Бундесрате — верхней палате парламента Германии. Это дало бы партии возможность влиять на рассмотрение законодательства и продвигать свои политические позиции на общенациональном уровне.

AfD, которую немецкая служба внутренней безопасности классифицирует как подтвержденную правоэкстремистскую силу, имеет амбиции не ограничиваться успехом в Саксонии-Анхальт. Партия также рассчитывает на высокие результаты на предстоящих земельных выборах в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Угрозы и последствия для Украины

AfD выступает за улучшение отношений с Россией и пересмотр политики в отношении украинских беженцев. Зигмунд призвал сократить финансирование и социальные услуги для украинцев, а также пересмотреть их статус и фактически добиваться их выезда из Германии.

В Саксонии-Анхальт проживают около 39 тысяч украинцев, среди которых примерно 31 тысяча беженцев. Поэтому изменение политики региональных властей может напрямую сказаться на их поддержке.

Кроме того, приход ультраправых к власти в регионе вызывает опасения относительно безопасности военных поставок. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже разрабатывает альтернативные восточные маршруты для транспортировки военной техники и войск НАТО в обход региона на случай потенциальной эскалации.

В то же время успех AfD в Саксонии-Анхальт может стать важным сигналом для всей немецкой политики. Даже если партия не сможет самостоятельно сформировать правительство, ее результат свидетельствует об усилении правого национализма и пророссийских настроений в части немецкого общества.

Сопредседатель AfD Алиса Вайдель после объявления прогнозов заявила, что партия стремится к хорошим отношениям с соседями, США и Россией. По её словам, политика должна строиться на компромиссах.

Она также заявила, что слабый результат ХДС Фридриха Мерца в Саксонии-Анхальт может привести к значительной потере поддержки партии на предстоящих федеральных выборах. Вайдель предположила, что рейтинг ХДС может опуститься ниже 20%, а Мерц в перспективе может лишиться поста канцлера.

На результаты выборов обратил внимание и президент США Дональд Трамп. Он опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение прогнозируемого результата голосования в Саксонии-Анхальт без какой-либо подписи.

Напомним, ультраправая AfD достигла рекордного рейтинга в Германии — почти 30% поддержки. Рост популярности партии вызвал беспокойство из-за ее позиции в отношении Украины и России.

Как писал OBOZ.UA, немецкий "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) заявил о возможности"избирательного сотрудничества" с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD) в Саксонии-Анхальт. В случае получения мест в земельном парламенте обе политические силы планировали добиваться принятия законопроекта против военной помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!