'У Москвы времени до вечера': Макрон выдвинул ультиматум Путину по прекращению огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у России есть время до вечера, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня, предложенное США и ЕС. В противном случае будут введены санкции.

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Такое заявление Макрон сделал, общаясь с журналистами в понедельник, 12 мая, передает Le Figaro. Он сказал, что возобновит переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, поскольку предложение о перемирии действует до вечера понедельника.

"Сегодня днем ​​я поговорю с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Рамки даны. Все ясно", – сказал Макрон в кулуарах визита на площадку франко-итальянской оптической группы EssilorLuxottica во французском муниципалитете Виссу, департамент Эссонн.

Он добавил, что "сейчас нам всем нужно быть благоразумными".

"Либо Россия настроена серьезно и хочет мира. Либо это несерьезно, и мы должны ужесточить санкции", – заявил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая Германия потребовала от РФ согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника и пригрозила новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Руководитель МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что Москва полностью игнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, а ее оккупанты продолжают штурмовать фронт.

10 мая лидеры "коалиции желающих" выдвинули предложение начать безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая и пообещали в случае отказа Москвы усилить помощь Украине и давление на РФ со стороны Евросоюза и США.

Ночью в воскресенье Путин заявил, что Россия требует возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции с 15 мая, но проигнорировал предложение о перемирии. Пресс-секретарь МИД России Захарова сказала, что глава Кремля якобы "четко сказал", что сначала – переговоры "о первопричинах", а потом "и о перемирии можно будет поговорить".

Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение РФ, на что президент Владимир Зеленский ответил, что ждет Путина в Стамбуле лично.

В Китае поддержали предложение США и ЕС о прекращении огня и выразили надежду, что Украина и РФ смогут продолжить диалог, направленный на достижение мира.

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