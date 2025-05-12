Песков ответил на 'ультиматумы ЕС' и рассказал, поедет ли Путин на переговоры в Стамбул

Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил, что Москва выступает за переговоры по завершению войны в Украине без предварительных условий. Сам Путин, мол, "четко и недвусмысленно" обозначил эту позицию в ночь на 11 мая.

Видео дня

При этом Песков не подтвердил личное участие Путина в потенциальной встрече с Владимиром Зеленским 15 мая. Об этом сообщают росСМИ.

"Путин четко и недвусмысленно изложил нашу позицию относительно возобновления прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий", – отметил Песков.

Песков также заявил, что Россия "настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования в Украине", а "язык ультиматумов" для России неприемлем. Таким образом он прокомментировал заявление правительства Германии о том, что, если Москва не согласится на прекращение огня до конца дня, Евросоюз будет готов ввести новый пакет санкций против России.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", – сказал Песков.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщал о 12 мая как дате начала безусловного прекращения огня. По его словам, оно продлится не менее 30 дней и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры. Президент Украины убежден, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на суше, на море.

Российский диктатор Владимир Путин 11 мая выступил со своими заявлениями, однако он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого он предложил начать очередные переговоры 15 мая, тем самым фактически отклонив требование об остановке боевых действий.

Также Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", которые объявлялись ранее. Диктатор заявил, что Россия якобы готова рассмотреть продление режима прекращения огня после 9 мая, но только "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней".

После слов главы Кремля президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне, где отметил, что надеется на скорейшее окончание войны. Он заметил, что следующая неделя станет "большой", и акцентировал на том, что продолжит работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мирного урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что от России ожидают не очередные заявления, а реальные действия, направленные на деэскалацию конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!