Буду ждать Путина в четверг в Турции, лично, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции в четверг, 15 мая. При этом он призвал с 12 мая начать полное и длительное прекращение огня, дав необходимую основу дипломатии.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нет смысла затягивать убийства.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи "коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное прекращение огня должно начаться 12 мая. Это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

В ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин выступил с заявлением перед журналистами. Он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

Зеленский вновь подчеркнул, что российская сторона должна подтвердить прекращение огня, которое в будущем станет началом окончания войны в Украине. Это является важным шагом, который ожидает весь мир, и Украина готова встречаться для переговоров с РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары 15 мая принять переговоры по завершению войны РФ против Украины. Он провел телефонный разговор с Путиным, в котором заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

На заявление Путина также отреагировали мировые лидеры. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что российское руководство "ищет пути выхода, но стремится выиграть время". Однако для начала прямых переговоров между сторонами конфликта необходимо полное и безоговорочное прекращение огня.

В то же время президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение России о переговорах в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

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