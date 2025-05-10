Британия и США усилят военную помощь Украине: Стармер назвал условие

Если Россия проигнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины. Режим тишины, согласно инициативе "коалиции желающих", мог бы начаться уже в понедельник, 12 мая.

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Об этом на совместной пресс-конференции 10 мая заявил британский премьер Кир Стармер. Он сказал, что европейская коалиция и США открыто обращаются к кремлевскому диктатору Владимиру Путину:

"Если вы серьезно думаете о мире, самое время шанс это продемонстрировать".

Стармер напомнил, что речь идет о безусловном прекращении огня на 30 дней с немедленным началом переговоров после. Без дополнительных условий, без задержек.

Кроме того, глава британского правительства заговорил о готовности давить на РФ новыми санкциями.

"Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим санкции, мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 мая в Киев приехали лидеры Великобритании Кир Стармер, Франции Эммануэль Макрон, Польши Дональд Туск и Германии Фридрих Мерц. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским и провели ряд переговоров (в том числе онлайн с представителями других стран-партнеров) в рамках "коалиции желающих".

– Позже лидеры позвонили американскому президенту Дональду Трампу с предложением начать безусловный 30-дневный режим тишины на суше, в воздухе и на море с понедельника, 12 мая.

– На официальном уровне Москва пока не ответила, но заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал в соцсети. Он резко раскритиковал предложение и призвал "засунуть мирные планы в пангендерные ж*пы".

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