Россия полностью игнорирует предложение о 30-дневном прекращении огня: Сибига выступил с заявлением

Россия полностью игнорирует 30-дневное прекращение огня и продолжает вести боевые действия на всей линии фронта. Москва в очередной раз игнорирует возможность остановить войну, продолжая атаки и демонстрируя отсутствие интереса к мирному урегулированию.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встреч с европейскими коллегами в Лондоне. Он заявил, что "россияне полностью игнорируют предложение о полном и прочном прекращении огня", поскольку они "продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта".

"Москва упускает еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России – продолжить войну", – заявил он.

Он также отметил, что Украина продолжает дипломатические усилия, в частности через публичную инициативу Владимира Зеленского о личной встрече с Путиным. Впрочем, никакого ответа от Кремля до сих пор не поступило.

На саммите в Лондоне стороны обсудили возможные новые санкции против РФ, в частности в финансовом и энергетическом секторах, а также расширение военной помощи Украине.

"Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", – добавил он, поблагодарив партнеров за постоянную поддержку.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщал о 12 мая как дате начала безусловного прекращения огня. По его словам, оно продлится не менее 30 дней и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры. Президент Украины убежден, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на суше, на море.

Российский диктатор Владимир Путин 11 мая выступил со своими заявлениями, однако он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого он предложил начать очередные переговоры 15 мая, тем самым фактически отклонив требование об остановке боевых действий.

Также Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", которые объявлялись ранее. Диктатор заявил, что Россия якобы готова рассмотреть продление режима прекращения огня после 9 мая, но только "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней".

После слов главы Кремля президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне, где отметил, что надеется на скорейшее окончание войны. Он заметил, что следующая неделя станет "большой", и акцентировал на том, что продолжит работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мирного урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что от России ожидают не очередные заявления, а реальные действия, направленные на деэскалацию конфликта.

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