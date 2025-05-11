Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Путиным в Турции, чтобы определить возможна ли сделка — Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение России о переговорах в Турции. По его словам, это необходимо, чтобы выяснить, возможна ли реальная договоренность о прекращении войны.

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Мирная встреча в Стамбуле запланирована на 15 мая. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровавой бойни. Украина должна согласиться на это. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут действовать соответственно!" – отметил республиканец.

При этом Трамп начал сомневаться, что Украина пойдет на сделку с российским диктатором Владимиром Путиным, который, по словам президента США, "слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, выйдя к представителям СМИ с задержкой в полтора часа. Он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было начаться 12 мая, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

После встречи "коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно было согласовано с союзниками Украины и должно было бы продолжаться не менее 30 дней. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников пятисторонней встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они подчеркнули, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Британский премьер Кир Стармер также отмечал, что если Россия проигнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины.

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