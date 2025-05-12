Китай поддержал идею с 30-дневным прекращением огня в Украине, но есть нюанс: что заявили в Пекине

В Китае поддержали идею 30-дневного прекращения огня в Украине и одобрили все попытки политически урегулировать "украинский кризис". Там надеются, что Киев и Москва смогут продолжить диалог, направленный на достижение мира.

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Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга, передает "Укринформ". Он добавил, что Пекин также готов к сотрудничеству с мировым сообществом в соответствующем вопросе.

"Относительно "украинского кризиса" позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", – отметил Линь.

Согласно его заявлению, в Китае выражают надежду на продолжение диалога и переговоров между сторонами конфликта с целью достижения справедливого, долговременного и обязательного мирного соглашения, которое будет приемлемым для всех участников, и как конечный результат – политического урегулирования войны.

"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из "кризиса" является диалог и переговоры", – подчеркнул спикер.

Линь Цзянь также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости усиления роли великих держав, включая Турцию и Китай, в прекращении войны.

"Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении долгосрочного мира", – заявил дипломат.

Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно будет длиться не менее 30 дней и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер российского диктатора Дмитрий Песков позже заявил, что они готовы "рассмотреть" идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Однако решения будут приниматься исходя из своих интересов.

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