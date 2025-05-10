'Путин создал фейковое спокойствие только на время парада': Зеленский озвучил общую задачу Украины и Запада в отношении России

Сейчас общая задача Украины и Запада – заставить Москву остановиться и принять 30-дневное прекращение огня. Для этого нужно давление на Россию, совместная работа с США, укрепление Украины и всей Европы.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. 10 мая он выступил на заседании лидеров стран "коалиции желающих", приветствуя партнеров, которые прибыли в Украину и которые присоединились к обсуждениям онлайн.

Так, кроме лидеров Великобритании, Франции, Польши и Германии (они приехали в Киев) в других форматах присоединились президенты Литвы, Румынии, Финляндии, Европейской комиссии, Европейского совета, премьер-министры Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Словении, Чехии, Швеции, генеральный секретарь НАТО, вице-премьер-министры Австралии и Хорватии, министры иностранных дел Исландии, Испании, Португалии и Турции.

Политики сосредоточились на том, как построить и гарантировать реальную и длительную безопасность.

Ключевые пункты:

– 30-дневное прекращение огня, подкрепленное санкционным давлением;

– усиление противовоздушной обороны и увеличение международной оборонной поддержки для Украины, включая инвестиции в украинское оборонное производство;

– гарантии безопасности и контингенты;

– сотрудничество с Соединенными Штатами.

"Сегодня нет необходимости подробно объяснять всю ситуацию. Все понимают, что происходит и что необходимо сделать. Украина готова быстро и конструктивно двигаться к миру. Мы принимаем американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. На самом деле мы и сами это предлагаем. Россия же пока отвергает даже это – даже прекращение огня. А если они отказываются от чего-то такого элементарного, это означает, что они вообще не хотят заканчивать войну", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Путин создал фейковое ощущение спокойствия только на время парада 9 мая.

"Почему фальшивое? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы против наших позиций на передовой и приграничных громад. Но воздушных тревог не было. И это еще раз доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться", – рассказал президент.

Поэтому общая задача – это заставить агрессора остановиться.

Для этого необходимо серьезное давление на РФ, такое, "чтобы мир стал для них единственным вариантом". Санкции должны бить в самое ядро войны.

Следующее – тесное сотрудничество с Вашингтоном, обеспечение долгосрочного механизма гарантий безопасности от США.

"И еще одно: мы не имеем права замедляться в укреплении обороны – ежедневно и любым способом. Ключевое – это технологическое преимущество и достаточные объемы производства. Чрезвычайно важно продолжать инвестировать в Украину. Именно так мы развиваем наш общий арсенал.

Также важно, чтобы каждая из ваших стран становилась сильнее – не только армии, но и способность защищать инфраструктуру, энергосистемы, транспорт, финансовые институты", – указал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На пресс-конференции 10 мая британский премьер Кир Стармер заявил, что если Россия откажется от 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины.

– Лидеры "коалиции желающих" позвонили американскому президенту Дональду Трампу и предложили начать безусловный 30-дневный режим тишины на суше, в воздухе и на море уже с понедельника, 12 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!