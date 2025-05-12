"Часы тикают": в Германии напомнили России о требовании по прекращению огня и пригрозили санкциями

Германия требует от России согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине до конца понедельника. В случае отказа Берлин пригрозил новыми санкциями и усилением военной поддержки Украины.

Видео дня

Об этом заявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, передает The Guardian. По его словам, у России остались считаные часы и если прекращение огня не будет введено, немедленно начнется подготовка к новому санкционному пакету.

"Часы тикают, у нас осталось двенадцать часов до конца этого дня", – подчеркнул он.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ожидает решающей недели в вопросе дипломатических усилий. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но только после прекращения огня. В противном случае Запад, по его словам, расширит санкции и усилит военную помощь Киеву.

"Германия сейчас ожидает от России прекращения огня, а затем готовности к переговорам. Украина к этому готова", – сказал министр.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский сообщал о 12 мая как дате начала безусловного прекращения огня. По его словам, оно продлится не менее 30 дней и является четким требованием к России, которое поддерживают международные партнеры. Президент Украины убежден, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на суше, на море.

Российский диктатор Владимир Путин 11 мая выступил со своими заявлениями, однако он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого он предложил начать очередные переговоры 15 мая, тем самым фактически отклонив требование об остановке боевых действий.

Также Путин в очередной раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", которые объявлялись ранее. Диктатор заявил, что Россия якобы готова рассмотреть продление режима прекращения огня после 9 мая, но только "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней".

После слов главы Кремля президент США Дональд Трамп опубликовал заявление о российско-украинской войне, где отметил, что надеется на скорейшее окончание войны. Он отметил, что следующая неделя станет "большой" и акцентировал на том, что продолжит работать как с Киевом, так и с Москвой для достижения мирного урегулирования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что от России ожидают не очередные заявления, а реальные действия, направленные на деэскалацию конфликта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!