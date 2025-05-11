РФ не собирается прекращать огонь: Захарова нагло ответила Зеленскому и Западу

Войска Российской Федерации не будут прекращать огонь 12 мая. Государство-агрессор РФ отвергло это предложение "коалиции желающих", настаивая на собственном условии – в первую очередь провести двухсторонние переговоры 15 мая.

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Позицию Кремля объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье, 11 мая, она нагло заявила о том, что высказывания диктатора Владимира Путина, сделанные ночью, не были восприняты точно.

Мол, "судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления" российского главаря.

"Путин четко сказал, что сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", – выдала Захарова.

Напомним, что лидеры "коалиции желающих" 10 мая предупреждали Москву о дополнительном давлении на РФ и активизации помощи Украине, если Путин не согласится на безусловный 30-дневный режим тишины. Предварительно, Соединенные Штаты поддержали это предложение.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по инициативе которого состоялся телефонный разговор с Киева с Дональдом Трампом, объяснил в X (Twitter):

"Президент Владимир Зеленский взял на себя обязательство, не выдвигая никаких условий. Мы ожидаем столь же четкого ответа от России.

Когда говорит оружие, переговоры не ведутся. Не обсуждается вопрос о том, подвергается ли в то же время население бомбардировкам. Для начала переговоров необходимо прекращение огня. Ради мира".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 мая российский диктатор выступил с заявлением, которое российская пропаганда анонсировала как "взрывное". Опоздав на полтора часа, Путин ничего не сказал о 30-дневном перемирии. Вместо этого предложил начать переговоры России и Украины 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

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