Путин фактически отклонил требование прекращения огня с 12 мая: основные тезисы выступления российского диктатора

В ночь на воскресенье, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, выйдя к представителям СМИ с задержкой в полтора часа. Он ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая, а вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

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Транслировали обращение Путина российские СМИ. Он в очередной раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", которые объявлялись ранее. В частности, речь идет о пасхальном "перемирии" и том прекращении огня, которое РФ объявляла на "День победы".

Диктатор утверждал, что в будущем РФ якобы рассматривает возможность продолжения прекращения огня после перемирия на 9 мая, но только "после анализа того, что произойдет в эти несколько дней".

Сразу после этого Путин предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ "без предварительных условий" уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Он анонсировал свой разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит отметить, что Путин назвал войну против Украины, которую в РФ официально называют "СВО", войной.

"Сейчас идет война, а Россия предлагает возобновить переговоры, те, кто хочет мира – не может это не поддержать", – сказал он.

Также глава Кремля заявил, что северокорейские военные "действовали в Курской области очень профессионально, показали хорошую выучку и подготовку".

"Рад поблагодарить солдат армии КНДР, которые лично воевали на территории Курской области", – сказал он.

Значительную часть речи Путин посвятил благодарностям мировым лидерам, которые приехали в Москву по случаю 9 мая. Отдельно он отметил присутствие представителей европейских стран: Словакии, Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры. Подробнее об этом говорилось в совместном заявлении участников саммита "коалиции желающих".

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они подчеркнули, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Британский премьер Кир Стармер также подчеркивал, что если Россия проигнорирует предложение 30-дневного прекращения огня, Великобритания и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины.

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