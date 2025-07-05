Рютте заявил, что надеется на 'гибкость' США, чтобы Украина имела все необходимое для продолжения борьбы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал недавнюю приостановку Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине. Он выразил надежду на "гибкость США" в вопросе поставок оружия Киеву, который защищается от агрессии РФ.

Видео дня

В то же время Рютте заявил, что Вашингтон "должен убедиться" в надлежащем уровне запасов на собственных складах, потому что это "важно для коллективной обороны". Его заявление цитирует Bloomberg.

Общаясь с журналистами в пятницу, 4 июля, генсек НАТО призвал США к "гибкости" в поставках оружия Украине, которая остро нуждается в ресурсах для самозащиты.

"США должны убедиться, что запасы находятся на необходимом для США уровне, поскольку они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы также должны убедиться, что Украина может двигаться вперед", – подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Так Рютте отреагировал на сообщение о приостановке Вашингтоном поставок Украине некоторых боеприпасов, в частности для систем ПВО, о чем стало известно на днях. Аргументировали это решение в США необходимостью провести ревизию собственных запасов и обеспечить соблюдение принципа "Америка прежде всего".

Генсек НАТО также подчеркнул, что Россия демонстрирует очевидное нежелание ни останавливать войну, ни прекращать огонь, а ее удары по мирным украинским городам только усилились. Поэтому союзники, по его словам, должны "быть уверенными", что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу".

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему помощь США является критически важной для Украины. Дело в том, что именно Вашингтон оперативно и в большом количестве обеспечивает Киев ключевыми системами вооружения и запасами ракет для противовоздушной обороны.

О том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, накануне сообщил ряд западных изданий, впоследствии эти сообщения подтвердили в Белом доме, сославшись на "интересы Америки". Речь идет о Patriot, Hellfire и ряде других ракет и боеприпасов, которые важны прежде всего для защиты от российских атак и которые не могут заменить европейские партнеры.

При этом Киев не получал официального подтверждения о замораживании поставок боеприпасов от США – несмотря на то, что, по данным СМИ, заблокирована даже та помощь, которая уже находится в регионе.

Впоследствии в Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, а в Госдепе добавили, что приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины. Одновременно там сослались на то, что для США "главным звеном является дипломатия" – которой, судя по всему, очень вредит способность украинской ПВО защищать украинцев от разрушительных атак РФ.

Уже после этих заявлений сам Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине – и поговорил по телефону с Зеленским. Этот разговор, считают в Reuters, может возобновить поставки ракет для Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!