В ISW объяснили, почему помощь США является критически важной для Украины

Помощь США является критически важной для Украины, поскольку именно Вашингтон оперативно и в большом количестве обеспечивает Киев ключевыми системами вооружения и запасами ракет для противовоздушной обороны. В то же время Украина продолжает получать военную помощь от западных партнеров.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Сейчас украинская сторона активно сотрудничает с американскими и европейскими союзниками.

"Соединенные Штаты остаются единственным украинским партнером, который может обеспечить ее определенными критически важными системами вооружения, особенно средствами противовоздушной обороны, в больших масштабах и быстро", – указано в статье.

Президент Владимир Зеленский 3 июля сообщил о подписании меморандума о долгосрочном стратегическом партнерстве с американской компанией Swift Beat, которая специализируется на автономных системах. В рамках соглашения в 2025 году планируется изготовление сотен тысяч беспилотников-перехватчиков для уничтожения российских дронов Shahed, а в 2026 году производство увеличится.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров 1 июля объявил о запуске международной программы совместного производства вооружения в формате Ramstein. Речь идет о создании оружия как на территории Украины, так и за ее пределами в сотрудничестве с партнерами.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 3 июля заявил, что Стокгольм выделит дополнительные 1,5 миллиарда шведских крон (около 156 миллионов долларов) на закупку более десяти новых артиллерийских систем Archer, а также на усиление возможностей в сфере дальнобойных ударов, подводного боя и логистической поддержки Украины.

2 июля Министерство обороны Латвии объявило, что к международной коалиции по вопросам беспилотников, которую возглавляют Великобритания и Латвия, присоединились Бельгия и Турция. Накануне, 1 июля, латвийское оборонное ведомство также сообщило об одобрении передачи Украине 42 бронетранспортеров Patria и другой военной техники.

2 июля, британская оборонно-безопасная компания Prevail Partners заявила о начале партнерства с украинским производителем дронов Skyeton International. Сотрудничество предусматривает наращивание производства дальнобойных беспилотников для нужд Украины и обеспечение Британии современной военной техникой.

Кроме того, 1 июля источники в немецких службах безопасности сообщили изданию Die Welt, что Германия заключила контракт на финансирование изготовления более 500 дальнобойных беспилотников Антонов-196 "Лютый" для передачи Украине.

"ISW продолжает оценивать, что помощь США Украине, в частности системы ПВО и перехватчики Patriot, имеет решающее значение для способности Украины защитить свою оборонно-промышленную базу (ОПРБ) и защитить возможности, полученные от партнеров, перед лицом дальнобойных российских ударов. Такие системы, предоставленные США, необходимы для того, чтобы ОПРБ Украины могла стать в значительной степени самодостаточной и способной обеспечивать материальные потребности Украины за счет внутреннего производства", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюс, на фоне решения о приостановлении поставок Украине боеприпасов, ключевым звеном направленности работы Государственного департамента США является дипломатия. Она добавила, что в ведомстве никак не влияют на решение о поставках оружия Украине.

