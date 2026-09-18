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Субъективное ощущение в Украине значительно хуже объективного положения дел.

Субъективное восприятие в россии значительно лучше объективного положения дел.

(Объективно ситуация в Украине не настолько плоха, как ее оценивают люди. А в россии наоборот. Смотрю на экономические тренды, на социологию, на международные перспективы. Слушаю военных командующих и реальных аналитиков в области безопасности и экономики.)

Причины?

Ситуация в Украине частично связана с разочарованием тех, кто был в восторге (начиная с "Трамп придет, порядок наведет"), но в целом моральный дух начал рушиться еще с июльской отставки правительства без объяснений, затем коррупция то тут, то там, перестрелки и т. д. – короче, ощущение, что все идет не в ту сторону. Добавьте шок от усиления атак, а особенно от вызванных этим коллапсов. Добавьте чрезвычайно слабую коммуникацию со стороны практически всех органов власти. Добавьте визиты вашингтонских риэлторов, которые уже продали квартиру, теперь осталось выселить из неё бабушку, которая сопротивляется, срывая такую красивую сделку. На этом фоне, как я уже писал, достижения не воспринимаются.

Ситуация в россии частично связана с инерцией восприятия, но в значительной степени опирается на миф о том, что россию невозможно победить, она сама в конце концов побеждает, а если нет, то это еще не конец.

Локальные победы украинцы воспринимают как приятные, но не слишком значимые события на пути к окончательному упадку.

Локальные поражения россияне воспринимают как неприятные, но не слишком значимые события на пути к окончательной победе.

Полем битвы является сознание, и пока что врагу удается в этой сфере гораздо больше.

Повторюсь: когда россия распадется, украинцы сочтут это недостаточно хорошей победой, потому что трезубец на Кремле висит криво, а Кремль горит как-то не очень красиво, а куски, на которые распалась россия, неровные и корявые. А россияне объявят это окончательной победой и достижением целей СВО. Потому что россия всегда побеждает, следовательно, то, что произошло, на самом деле является победой. (История россии полна таких проигранных войн, задним числом объявленных героическими победами.)