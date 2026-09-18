Вашингтон сказал москве то, чего кремль меньше всего хотел слышать.

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262 голоса – "за". 159 – "против".

Палата представителей Конгресса США поддержала закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 – масштабный пакет санкций, который должен наносить удар не по декларациям, а по финансовой системе российской военной машины.

Закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков, финансовых структур, олигархов и так называемого "теневого флота", а также создает механизм для введения тарифов до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и государств, которые помогают обходить санкции. И это принципиально, потому что путин воюет не только ракетами. Он ведет войну нефтяными долларами, покупает ракеты за нефть, финансирует армию за счет экспорта энергоносителей – поддерживает свою военную машину именно потому, что мир до сих пор позволяет ему получать огромные доходы от торговли.

Поэтому удар по доходам – это удар по способности кремля продолжать агрессию. И этот удар стал значительно реальнее.

Особенно важно, что это двухпартийное решение. В Палате представителей закон поддержали 203 республиканца и 58 демократов, то есть это уже не вопрос отдельной партии.

Это вопрос американской государственной политики в отношении российской агрессии. И именно поэтому голосование имеет политический вес далеко за пределами Вашингтона.

"ВЛАДИМИР ПУТИН, МЫ ЗНАЕМ, КТО ТЫ"

Так обратился к путину сенатор Ричард Блументаль, один из главных авторов и сторонников санкций, который после окончательного принятия закона назвал это исторической победой демократии и двухпартийного единства США и Украины, а само послание американских законодателей кремлю было предельно ясным: агрессия имеет свою цену – не дипломатические реверансы, не очередные "призывы к миру", не попытки поставить знак равенства между агрессором и жертвой, а конкретная экономическая ответственность.

И это, пожалуй, самое важное, что прозвучало с Капитолийского холма.

КРЕМЛЬ ПЫТАЛСЯ ОТЛОЖИТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ

Россия годами пытается убедить мир, что санкции не работают, что Запад устанет, что Америка расколется, что Европа испугается экономических последствий, а союзники Украины в конце концов начнут договариваться с Москвой в ущерб Киеву. Американский Конгресс продемонстрировал другой сценарий – давление не исчезает, оно усиливается.

И теперь мяч на американской половине поля – в Белом доме.

Закон направлен на подпись Дональду Трампу. При этом сообщается, что Белый дом ожидает его подписания.

Если закон вступит в силу, это будет уже не просто политический сигнал – это станет инструментом экономического принуждения, а для кремля экономическое принуждение может оказаться гораздо более болезненным, чем десятки дипломатических заявлений

НЕФТЬ – ЭТО НЕ ПРОСТО НЕФТЬ

Особое значение имеет механизм в отношении крупнейших покупателей российской энергии.

Вашингтон фактически говорит:

если вы финансируете российскую военную машину – вы не можете делать вид, что остаетесь в стороне.

Это сигнал и для Пекина, и для Нью-Дели, и для других государств, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Именно поэтому закон может изменить не только американо-российские отношения. Он может изменить экономическую архитектуру поддержки российской агрессии.

И ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

3 ноября 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей, а также часть Сената. Я не стал бы сейчас делать политические прогнозы, но сам факт чрезвычайно важен.

Голосование состоялось буквально накануне избирательного периода и показало американскому обществу и миру, а главное – путину, одну простую вещь:

вопрос российской агрессии и поддержки Украины никуда не исчез из американской политической повестки дня.

Теперь многое будет зависеть от того, как этот закон будет реализован, насколько жестко будут применяться предусмотренные им инструменты и какой контроль за этим будет со стороны американского общества.

А для путина это означает одно:

его ставка на усталость Запада пока не сработала.

СИМБИОЗ ДАЛ ТРЕЩИНУ?

Возможно, вчера мы увидели лишь первую трещину, ведь в последние месяцы кремль строил свои расчеты на другой логике: давить, затягивать переговоры, демонстрировать готовность к "миру", одновременно продолжая войну, и ждать, когда Запад начнет давить уже на Украину.

Конгресс США пошел на другой шаг. Он оказал давление на источник финансирования агрессии.

И это принципиальное изменение.

Поэтому решение Конгресса – это не победа Украины над Россией. Война еще продолжается, но это важная победа принципа ответственности над принципом безнаказанности.

И очень важный сигнал для всего мира:

нарушение международного права должно иметь свою цену – за агрессию должна следовать ответственность, за финансирование агрессии – также, за помощь агрессору в обходе санкций – аналогично, а мир не может быть наградой за преступление.

СПАСИБО АМЕРИКЕ

Сегодня Украина имеет полное право сказать: спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Спасибо каждому сенатору и конгрессмену, кто работал над этим решением, тем республиканцам и демократам, которые смогли поставить вопрос международной безопасности выше партийных споров.

Спасибо американскому народу.

И отдельная благодарность Линдси Грэму, чье имя теперь будет фигурировать в законе, призванном лишить путина финансовых ресурсов для продолжения войны.

Америка заявила об одной очень простой вещи:

агрессор не может бесконечно убивать, разрушать, шантажировать мир и при этом зарабатывать на этом.

А кремлю стоит внимательно прочитать результаты голосования:

цифру – 262.

Это уже не просто цифра – это сигнал, и если он будет подкреплен подписью президента США и реальным применением санкций, для путина это может стать началом совершенно другой политической и экономической реальности.

Америка сделала шаг к ответственности. Теперь мир должен сделать свое, а Украина – выстоять.

Ведь когда демократии перестают колебаться и начинают действовать, диктатуры впервые начинают считать не чужие потери, а собственную цену.