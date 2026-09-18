Россия хочет превратить жизнь Европы "в ад" с помощью гибридных атак — Bloomberg

В течение лета российские гибридные атаки всё шире распространялись на территорию Европы. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские лица могут стать жертвами таких атак.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. Издание проанализировало ряд недавних инцидентов в европейских странах и пообщалось с представителями власти, оборонной промышленности и служб безопасности.

В частности, 11 августа у побережья Румынии военные водолазы уничтожили два беспилотника, которые плавали неподалеку от газовой платформы в Чёрном море. Через девять дней Бухарест поднял в воздух два истребителя F-16, чтобы уничтожить морской беспилотник возле той же платформы, где находились сотни работников.

Ранее в том же месяце немецкая полиция обнаружила вооруженный беспилотник в аэропорту Лейпцига. А 15 сентября истребители НАТО сбили беспилотник, который вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Во всех этих случаях власти прямо указывали на Кремль.

По данным Bloomberg, в последние месяцы Москва всё чаще нацеливается на объекты оборонной промышленности и логистическую инфраструктуру, связанные с поддержкой Украины. При этом операции проводятся так, чтобы избежать прямых доказательств причастности России.

Европейские страны также фиксируют кибератаки на критическую инфраструктуру, диверсии, поджоги и атаки на транспортные и коммуникационные системы. В Польше, в частности, речь шла об атаках на объекты водо- и энергоснабжения, а также на больницы. Повреждение железнодорожной линии между Варшавой и украинской границей связывали с российской разведкой.

Рост числа таких инцидентов пока не ослабил европейскую поддержку Украины. Наоборот, они усилили призывы к увеличению расходов на оборону, более тесной координации контрразведки и введению новых санкций.

Один из собеседников Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что Россия стремится заставить Европу "заплатить" за поддержку Украины. По его словам, Москва "превратит жизнь Европы в ад с помощью асимметричных гибридных операций".

В то же время в странах Балтии предупреждают о все более серьезных рисках для гражданского населения. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул: "Это не гибридная война — речь идет о взрывчатке, которая может нанести ущерб. Могут быть жертвы. Люди могут погибнуть". По его словам, если такие действия не остановить, ситуация может обостриться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский парламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки возможной формой войны. Соответствующую резолюцию приняли 16 сентября в Страсбурге: 470 депутатов проголосовали "за", 129 — "против", ещё 62 воздержались.

В документе Россия названа самой серьёзной государственной гибридной угрозой для Евросоюза. Европарламент призвал ЕС перейти от реагирования на такие действия к их активному сдерживанию, в частности усилить защиту критически важной инфраструктуры и скоординировать механизмы реагирования.

Президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что гибридная война России в Европе может быть подготовкой к прямой агрессии. Во время встречи с жителями Влодавы Люблинского воеводства он провел параллель с событиями 17 сентября 1939 года, когда советские войска вторглись в Польшу.

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