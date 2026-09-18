Карпатская восьмерка: Зеленский объявил о начале нового саммита и назвал ключевые вопросы. Видео
1 минута
384
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине стартовал саммит нового формата C8 – "Карпатская восьмерка". К формату присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут безопасность, энергетика, развитие логистики, трансграничная экономика и поддержка общин. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.