УкраїнськаУКР
русскийРУС

Карпатская восьмерка: Зеленский объявил о начале нового саммита и назвал ключевые вопросы. Видео

Катя Поплюйко
Новости политики
1 минута
384
Карпатская восьмерка: Зеленский объявил о начале нового саммита и назвал ключевые вопросы. Видео
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Украине стартовал саммит нового формата C8 – "Карпатская восьмерка". К формату присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут безопасность, энергетика, развитие логистики, трансграничная экономика и поддержка общин. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

УкраинапрезидентКарпатыполитикаЕвропейский Союз (ЕС)Владимир Зеленский
Редакционная политика