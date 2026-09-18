Это не Одесса: назван украинский город, в котором расположена самая длинная набережная Европы

В Украине есть набережная, протяженность которой достигает 23 километров, что является абсолютным рекордом для Европы. Она расположена в Днепре и сегодня является одним из популярных мест отдыха горожан.

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В то же время более ста лет назад на её месте работали мельницы, лесопилки и склады, а добраться до реки было совсем непросто.OBOZ.UA рассказывает интересные факты об этом месте.

Какой была территория набережной более ста лет назад

В начале XX века территория вдоль реки совсем не напоминала современную благоустроенную набережную. Здесь работали лесопилки, мельницы и склады, а между ними стояли единичные дома.

Из-за хаотичной застройки добраться до воды было непросто. Один из самых удобных проходов пролегал через Иорданскую улицу, ныне это улица Михаила Коцюбинского, где расположен съезд на Центральный мост.

В начале XX века здесь также действовали платные закрытые купальни для состоятельных горожан. Их обустраивали на сваях примерно в 20 метрах от берега, а попасть в них можно было по небольшим деревянным мостикам.

Когда началось строительство набережной

Строительство набережной началось в 1934 году. До начала Второй мировой войны успели построить лишь несколько железобетонных участков с лестницами к воде.

Война и послевоенная разруха приостановили работы, а к масштабному благоустройству береговой линии вернулись уже в 1960-х годах.

Над проектом работали инженер Борис Мильман и архитектор Владимир Зуев. Набережную постепенно продлевали в направлении речного порта и парка имени Шевченко.

В 1950–1970-х годах береговую линию укрепляли, расширяли пешеходные зоны и формировали современный облик набережной. Сначала её не рассматривали как рекреационное пространство, однако постепенно территория превратилась в одно из популярных мест отдыха горожан.

Особенностью стало и озеленение. Деревья высаживали на слоистой основе из шлака и металла, поверх которой находился лишь тонкий слой чёрнозема.

Какой является набережная сегодня

Современная набережная Днепра имеет протяженность 23 километра. Исторически она делится на три основные части: Заводскую, Сичеславскую и набережную Победы.

Они проходят через разные районы города и соединяют жилые кварталы, транспортные маршруты и рекреационные зоны.

В 1997 году напротив парка имени Шевченко установили памятник строителям набережной.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли видеть реку Лыбидь небольшой, замусоренной и запертой в бетонном русле. Однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать ее судоходной.

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