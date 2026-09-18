Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на оборону: что купят на эти деньги

Украина получила от Европейского союза (ЕС) транш в размере 3,3 млрд евро. Средства направят на первоочередные оборонные нужды, среди которых – закупка ракет и дронов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Также об этом проинформировала и Европейская комиссия (ЕК).

"Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление наших Сил обороны", – отметил Корецкий.

В ЕК при этом подчеркивают, что для Украины ключевыми остаются оперативная поставка необходимого вооружения и обеспечение его достаточных объемов. Еврокомиссия планирует ускорить этот процесс, в частности за счет использования имеющихся запасов, пересмотра приоритетов в производственных заказах и увеличения темпов выпуска оружия.

Деньги выделены в рамках Ukraine Support Loan. Это четвертый платеж Украине. Теперь по этой программе в 2026 году привлечено 15 млрд. В целом Ukraine Support Loan предусматривает до 90 млрд евро финансирования для Украины в 2026-2027 годах:

60 млрд – на оборонные нужды;

30 млрд евро – на бюджетную поддержку Украины.

Дальнейшие выплаты связаны с выполнением определенных реформ и антикоррупционных условий. Займ планируют погашать за счет будущих репараций от России.

При этом в начале сентября ЕК одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем ПВО Patriot в рамках Ukraine Support Loan. На эти нужды предусмотрено около 3,2 млрд евро из общего объема кредита ЕС. Всего планируется закупить около тысячи ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять законы, которых не хватает для получения финансовой помощи. Дело в том, что еще 1 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде объявил, что Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не направляются на нужды обороны.

Правительство планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны. Дефицит бюджета Сил обороны уже по состоянию на 1 сентября составлял 27 млрд долларов.

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