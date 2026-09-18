Если яблоко от яблони далеко не падает, то, видимо, и яблоня от яблока тоже соответственно стоит не очень далеко.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Отже.

Три роки тому донька діючого на той час Генерального прокурора України [зараз Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди] Андрія Костіна – Анастасія [колишня випускниця Одеської юридичної акадаемії й помічниця народного депутата] – написала [російською] в Інстаграмі:

"я не сдаюсь, даже если меня все за&бало

могу сдаться на недельку, потом опять не сдаюсь!";

"меня за&бала эта

шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО!!!".

Ну а особисто майбутній Генпрокурор Костін [не плутати з Кравченком!] у 2019 році продав дві квартири в Одесі на 1,2 млн грн, не відзвітувавши про це перед НАЗК.

Після цього був обраний від Слуги народа у Верховну Раду, де став заступником голови Комітету з питань правової політики.

Потім – Генпрокурор і Нідерланди.