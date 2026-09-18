Блог | А прокуроры кто?
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Если яблоко от яблони далеко не падает, то, видимо, и яблоня от яблока тоже соответственно стоит не очень далеко.
Далее текст на языке оригинала
Отже.
Три роки тому донька діючого на той час Генерального прокурора України [зараз Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди] Андрія Костіна – Анастасія [колишня випускниця Одеської юридичної акадаемії й помічниця народного депутата] – написала [російською] в Інстаграмі:
"я не сдаюсь, даже если меня все за&бало
могу сдаться на недельку, потом опять не сдаюсь!";
"меня за&бала эта
шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО!!!".
Ну а особисто майбутній Генпрокурор Костін [не плутати з Кравченком!] у 2019 році продав дві квартири в Одесі на 1,2 млн грн, не відзвітувавши про це перед НАЗК.
Після цього був обраний від Слуги народа у Верховну Раду, де став заступником голови Комітету з питань правової політики.
Потім – Генпрокурор і Нідерланди.