7 из 10 песен – российские: во что превратился украинский чарт с началом осени и что сейчас слушают в Украине

Украинский музыкальный чарт на стриминговом сервисе Spotify показывает, что для довольно значительной части наших сограждан даже на пятый год полномасштабной войны остается нормой слушать песни российских исполнителей. Среди 10 самых популярных у украинцев треков оказалось целых семь работ исполнителей из РФ.

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С начала осени пользователям платформы полюбились работы VILLIAN & madk1d, Урала Гайсина, lightprey, madk1d, Доры и даже предательницы Анны Асти. В топ-10 также можно увидеть австралийскую группу Tame Impala с треком Loser, ИИ-композицию "Червоний мак" и фактически только одного украинского исполнителя – Никиту Киселева с хитом "Крила лелеки".

В десятку лидеров отечественного чарта YouTube, к счастью, не попало ни одной российской песни, однако на платформе наблюдается другой "тренд" – рост популярности музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. Самые высокие позиции заняли треки, в которых не звучит голос реальных артистов.

В топ-чарта YouTube украинцы вывели композиции "Червоний мак", "Пляшка Фраголіно", "І у темную ніч", "А може ти мене полюбиш", "Шо ти, шо ти". Конкуренцию им составили трое реальных украинских звезд сцены, среди которых Никита Киселев ("Вівтар" и "Крила лелеки"), Алена Омаргалиева ("Не п'яна – закохана" и "Музико"), а также DREVO ("Енкарапіста").

А вот рейтинг самых прослушиваемых украинцами песен на Apple Music объединил в себе все тенденции. В топ-10 попали треки, созданные с помощью ИИ, в частности, зарубежный Bad Times от Imael Angel и работа запроданки Анны Асти. Среди украинских артистов, которые не фигурировали в предыдущих стриминговых чартах, можно увидеть Надю Дорофееву с треком "747" и Анну Тринчер – "Маргарита".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тина Кароль подняла тревогу из-за ИИ-песен с российским следом, которые заполонили украинские чарты.

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