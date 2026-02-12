'За гражданское мужество и патриотизм': Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский наградил члена национальной олимпийской команды Украины скелетониста Владислава Гераскевича за гражданскую позицию и патриотизм. Глава государства отметил спортсмена орденом Свободы.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. Документ датируется 12 февраля 2026 года.

Как говорится в указе №119/2026, Гераскевич награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

После дисквалификации МОК украинского скелетониста с зимних Олимпийских игр в Милане, Владимир Зеленский поддержал Владислава Гераскевича.

Он поблагодарил спортсмена "за четкую позицию", а его шлем с портретами погибших украинских спортсменов назвал напоминанием "всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость". Президент подчеркнул, что в этом нет нарушения ни одного правила.

"Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость – это больше чем иметь медали", – подчеркнул глава государства.

За что МОК дисквалифицировал Гераскевича

Украинский олимпиец Владислав Гераскевич, выступающий в скелетоне,хотел напомнить миру о преступлениях, которые ежедневно совершает Россия в Украине. Он собирался выступать на Олимпиаде в "шлеме памяти", на котором изображены портреты убитых россиянами украинских спортсменов.

На шлеме скелетониста изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Однако Международный олимпийский комитет запретил ему это делать. В Комитете пригрозили украинскому спортсмену санкциями и требовали не устраивать никаких акций против войны на Олимпиаде.

В МОК цинично предложили Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память земляков.

В комитете заявили, что экипировка нашего скелетониста якобы нарушает правила проведения Олимпиады, ведь в мире продолжается более 130 конфликтов, и если допустить демонстрацию подобных тем на поле игры, это якобы разрушит нейтральность спорта.

В ответ скелетонист поставил организаторов Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Владислав Гераскевич не поддался на запугивания и продолжал выходить в "шлеме памяти" на тренировочные заезды.

27-летний киевлянин продемонстрировал организаторам соревнований свою принципиальную позицию относительно чествования памяти спортсменов, убитых оккупантами. Свой перформанс Гераскевич подкрепил результатом, став самым быстрым в практике, в которой приняли участие 25 спортсменов.

Так, во втором тренировочном заезде украинец показал время 56,70 секунды. Этот результат не сумели превзойти и в следующей тренировке. Таким образом, Владислав подошел был в прекрасной кондиции к старту на соревнованиях в Милане,

Мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Однако МОК решил твердо стоять на стороне зла и обвинил Владислава Гераскевича в нарушении правил на Играх-2026 в Милане. В организации сочли желание лидера сборной Украины по скелетону выступить в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ украинских спортсменов неуместным и дисквалифицировали его.

При этом организаторы Игр-2026 не решились выгонять Гераскевича с объектов турнира и отозвали аннулирование его аккредитации. Украинец сможет находиться в Милане, но не будет соревноваться.

Сам 27-летний киевлянин после вердикта МОК отметил, что ни капли не жалеет о своей позиции, которая стоила ему выступления на главном старте четырехлетия.

Отметим, что Владислав Гераскевич нес государственный флаг Украины на церемонии открытия Игр в Кортине д'Ампеццо. Он является участником трех Олимпиад.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс официально подал протест в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) на дисквалификацию украинца Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. По его словам, решение было принято за считанные минуты до старта финальных заездов и фактически лишило украинца шанса побороться за медаль.

