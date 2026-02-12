'Это точно не о принципах олимпизма': Зеленский отреагировал на дисквалификацию Гераскевича и напомнил о преступлениях России

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх в Милане. По его словам, спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

Видео дня

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что решение МОК позорное, и поблагодарил атлета за его позицию.

"Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира. Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", – сказал Зеленский.

По его словам, Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны.

"В 2008-м – война против Грузии, в 2014-м – оккупация Крыма, в 2022-м – полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр, – полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", – резюмирует Зеленский.

По словам президента Украины, 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни украинских спортсменов, как говорит Зеленский, больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в любых других международных соревнованиях.

"Но при этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации", – говорит Зеленский.

Напомним, до этого в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила.

До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК по Владиславу Гераскевичу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!