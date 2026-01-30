МОК пригрозил лидеру сборной Украины перед Олимпиадой-2026. Он доводил до истерики россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от лидера сборной Украины по скелетону Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против войны в нашей стране и россиян во время Игр-2026. 27-летний киевлянин был предупрежден о том, что в отношении него могут применить дисциплинарные санкции.

Видео дня

Об этом Гераскевич заявил в интервью порталу "Главком". По словам нашего соотечественника, особую активность МОК проявил после того, как юношеская сборная Украины в этом виде спорта устроила протест с осуждением допуска к международным турнирам россиян под флагом и с гимном страны-агрессора.

"К нам обращались из МОК после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили относительно Олимпийских игр. Чтобы не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, МОК контактировал с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию", – сказал Гераскевич.

Отметим, что на Играх-2022 в Пекине Владислав призывал не допустить вторжения России в Украину. Тот поступок нашего спортсмена вызвал настоящую истерику в Госдуме.

Как сообщал OBOZ.UA, скелетонист Владислав Гераскевич был выбран флагоносцем сборной Украины на параде открытия Олимпийских игр в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!