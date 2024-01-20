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Известная полтавская волонтерка и военний психолог Татьяна Ярошенко умерла после длительной борьбы за жизнь

Иванна Шепель
Новости. Общество
2 минуты
2,5 т.
Известная полтавская волонтерка и военний психолог Татьяна Ярошенко умерла после длительной борьбы за жизнь

В результате тяжелого заболевания умерла известная полтавская волонтер и военная психологиня Татьяна Ярошенко. Из-за болезни женщине ампутировали ногу, долгое время она боролась за жизнь в больнице.

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Однако, к сожалению, в этой борьбе болезнь победила, и утром 19 января Татьяна скончалась. Об этом в Facebook сообщил ее муж Анатолий Ярошенко.

"Вчера утром Лиса решила переселиться в другой лес. Беги, мое солнце! И благодарю тебя за эти волшебные восемь лет. Берегите тех кто еще рядом. Обнял", – говорится в сообщении мужчины.

Татьяна занималась волонтерской деятельностью еще с 2014 года, женщина обучала военным основам тактической медицины, а затем занималась психологическим восстановлением воинов после фронта.

Известная полтавская волонтерка и военний психолог Татьяна Ярошенко умерла после длительной борьбы за жизнь

"Знаете, 14 год был так далеко, что мне иногда кажется, что война вечна. И взбалмошные добровольцы и волонтеры 14 года – это как из другого века. Среди безумных волонтеров была наша Таня. Это уже частица нашей истории, как рыжая команда из Полтавы учила азов тактической медицины ребят на фронте и в учебках. С 14-16 года, все знают друг друга по именам, большая часть сейчас на фронте медиками, это свои. А потом Таня, в силу своей профессии, пропустила через себя и проекты психологического восстановления тысячи людей после фронта", – вспоминала ранее Ирина Тимофеева о Татьяне.

Долгое время Татьяна находилась на лечении в Одессе с диагнозом – тяжелая политравма. Стоимость часа лечения для нее составляла в среднем 1 тыс. гривен, однако у семьи не было необходимого количества ресурсов. Поэтому в октябре 2023 года муж Татьяны организовывал сбор на ее лечение. Тогда состояние женщины несколько стабилизировалось: воспаление уменьшилось, дышать стало легче, давление и пульс нормализовались. Однако впоследствии ей снова стало хуже.

"Все еще под наблюдением в реанимации. Вчера, например, срочно понадобился ИВЛ, к утру уже его отключили. Температура упала... до низкой. Выручает теплое одеяло, Устала", – писал муж волонтерки еще несколько дней назад.

Однако утром 20 января он сообщил о смерти женщины. Родные, близкие и знакомые волонтерки  выразили искренние соболезнования.

"Лети Татьяна Ярошенко. Нашу книгу я обязательно кончу. Теперь в твою память. И знай что мы тебя очень любим. Голоса скучают по тебе, но я же тебя знаю. Ты бы смеялась. Ты была одной из самых мужественных людей которых я знал в своей жизни", – пишет Евгений Степаненко.

"Честная, веселая...Наша Лиса. Татьяна Ярошенко...Как же так...Сияй. Больше тебе не больно...", - написала Ксения Быкова.

Известная полтавская волонтерка и военний психолог Татьяна Ярошенко умерла после длительной борьбы за жизнь

Ранее сообщалось, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Дмитрий Баситюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 декабря 2023 года в Донецкой области.

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