Известная полтавская волонтерка и военний психолог Татьяна Ярошенко умерла после длительной борьбы за жизнь

В результате тяжелого заболевания умерла известная полтавская волонтер и военная психологиня Татьяна Ярошенко. Из-за болезни женщине ампутировали ногу, долгое время она боролась за жизнь в больнице.

Видео дня

Однако, к сожалению, в этой борьбе болезнь победила, и утром 19 января Татьяна скончалась. Об этом в Facebook сообщил ее муж Анатолий Ярошенко.

"Вчера утром Лиса решила переселиться в другой лес. Беги, мое солнце! И благодарю тебя за эти волшебные восемь лет. Берегите тех кто еще рядом. Обнял", – говорится в сообщении мужчины.

Татьяна занималась волонтерской деятельностью еще с 2014 года, женщина обучала военным основам тактической медицины, а затем занималась психологическим восстановлением воинов после фронта.

"Знаете, 14 год был так далеко, что мне иногда кажется, что война вечна. И взбалмошные добровольцы и волонтеры 14 года – это как из другого века. Среди безумных волонтеров была наша Таня. Это уже частица нашей истории, как рыжая команда из Полтавы учила азов тактической медицины ребят на фронте и в учебках. С 14-16 года, все знают друг друга по именам, большая часть сейчас на фронте медиками, это свои. А потом Таня, в силу своей профессии, пропустила через себя и проекты психологического восстановления тысячи людей после фронта", – вспоминала ранее Ирина Тимофеева о Татьяне.

Долгое время Татьяна находилась на лечении в Одессе с диагнозом – тяжелая политравма. Стоимость часа лечения для нее составляла в среднем 1 тыс. гривен, однако у семьи не было необходимого количества ресурсов. Поэтому в октябре 2023 года муж Татьяны организовывал сбор на ее лечение. Тогда состояние женщины несколько стабилизировалось: воспаление уменьшилось, дышать стало легче, давление и пульс нормализовались. Однако впоследствии ей снова стало хуже.

"Все еще под наблюдением в реанимации. Вчера, например, срочно понадобился ИВЛ, к утру уже его отключили. Температура упала... до низкой. Выручает теплое одеяло, Устала", – писал муж волонтерки еще несколько дней назад.

Однако утром 20 января он сообщил о смерти женщины. Родные, близкие и знакомые волонтерки выразили искренние соболезнования.

"Лети Татьяна Ярошенко. Нашу книгу я обязательно кончу. Теперь в твою память. И знай что мы тебя очень любим. Голоса скучают по тебе, но я же тебя знаю. Ты бы смеялась. Ты была одной из самых мужественных людей которых я знал в своей жизни", – пишет Евгений Степаненко.

"Честная, веселая...Наша Лиса. Татьяна Ярошенко...Как же так...Сияй. Больше тебе не больно...", - написала Ксения Быкова.

Ранее сообщалось, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Дмитрий Баситюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 декабря 2023 года в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!